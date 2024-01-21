Demet Akalın, Fenomen Leonie Hanne'ın Önceden Giydiği Kıyafeti Kendince Yorumlayınca Fena Dillere Düştü!

Geçtiğimiz gün bir mekanda sahne alan Demet Akalın, kıyafetiyle çok konuşuldu. Akalın'ın sahne kıyafetini daha önce sosyal medya fenomeni Leonie Hanne'ın de giydiğini gören sosyal medya kullanıcıları, Demet Akalın'ın kendince yorumladığı kıyafete tabiri caizse verdi veriştirdi.👇