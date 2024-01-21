Demet Akalın, Fenomen Leonie Hanne'ın Önceden Giydiği Kıyafeti Kendince Yorumlayınca Fena Dillere Düştü!
Demet Akalın, Fenomen Leonie Hanne'ın Önceden Giydiği Kıyafeti Kendince Yorumlayınca Fena Dillere Düştü!
Geçtiğimiz gün bir mekanda sahne alan Demet Akalın, kıyafetiyle çok konuşuldu. Akalın'ın sahne kıyafetini daha önce sosyal medya fenomeni Leonie Hanne'ın de giydiğini gören sosyal medya kullanıcıları, Demet Akalın'ın kendince yorumladığı kıyafete tabiri caizse verdi veriştirdi.👇
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Demet Akalın; açıklamalarıyla, kendine has tarzıyla ve dobralığıyla hepimizin aklına yer edinmiş bir isim.
Pop müziğin en gözde isimlerinden olan Demet Akalın, bildiğiniz üzere sosyal medya paylaşımlarıyla ve sözleriyle magazin gündemine oturan isimlerden bir tanesi.
Geçtiğimiz gün bir mekanda sahne alan Demet Akalın, giydiği kıyafet ile çok konuşuldu. Akalın, iki parçadan oluşan 'crop ve etek' kombininin içine giydiği tül bluz ile dikkat çekti.👇
Daha önce sosyal medya fenomeni Leonie Hanne'ın de aynı kıyafeti giydiğini görenler ise bu iki ismi karşılaştırmadan edemedi.
Leonie Hanne ve Demet Akalın karşılaştırmasında sosyal medya kullanıcıları Akalın'a "orasını burasını açmamış en azından" "içlik giymiş" "Demet senin hiç mi dostun yok" gibi yorumları da beraberinde getirdi.
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1. Gelin dillere düşen bu kombine kim ne demiş birlikte bakalım. 😂👇
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15. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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