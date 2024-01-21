İmaj Değişikliğine Giden Hande Erçel, Yeni Saç Rengine "Erkeksi Kızıl" Göndermesi İle Güldürdü
İmaj Değişikliğine Giden Hande Erçel, Yeni Saç Rengine "Erkeksi Kızıl" Göndermesi İle Güldürdü
Oyunculuğu, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Hande Erçel, bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay imaj değişikliğine giderek saçlarını kızıl yapmıştı. Erçel'in saç rengindeki bu değişim, görenleri ufak çaplı bir şoka uğratmıştı. Güzel oyuncu, çok konuşulan saçları için sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Güzelliği ile girdiği her ortamda ışık saçan Hande Erçel, çok konuşulan oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.
Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Erçel, uzun süredir ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.
Sabancı ailesinin yeni gelini olma yolunda ilerleyen Hande Erçel, geçtiğimiz ay yaptığı bir paylaşımla çok konuşulmuştu.
Kumral saçlarını 'kızıl' yapan güzel oyuncu, bu ani geçiş ile herkesi şoka uğratmıştı... Erçel'in bu imajını kimileri çok beğenirken kimileri de hiç beğenmemişti.
Hadi o gelen tepkileri bir hatırlayalım...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Son olarak Hande Erçel, Instagram hesabından "Avrupa Yakası" dizisindeki Burhan karakterinin imaj değişikliğine giden bir sahnesini paylaştı.
Güzel oyuncu, bu paylaşımla çok konuşulan saçlarına adeta esprili bir gönderme yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o gönderme;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Şaptın, şeker oldun. 😁