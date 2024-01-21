İmaj Değişikliğine Giden Hande Erçel, Yeni Saç Rengine "Erkeksi Kızıl" Göndermesi İle Güldürdü

Oyunculuğu, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Hande Erçel, bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay imaj değişikliğine giderek saçlarını kızıl yapmıştı. Erçel'in saç rengindeki bu değişim, görenleri ufak çaplı bir şoka uğratmıştı. Güzel oyuncu, çok konuşulan saçları için sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı.👇