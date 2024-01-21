Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le Pozlarını Sürekli 7. Sırada Paylaşması "Bu Bir Mesaj mı?" Diye Sorgulattı

Çiftin evlenme kararı aldığı ve 2024 yazında bu planlarını gerçekleştireceği söylenmişti. Hatta ikilinin yurt dışında sade bir nikah töreni yapmak istediği fakat Sabancı ailesinin büyük bir düğün organize etmeyi düşündüğü iddia edilmişti. Yine söylentilere göre Hande Erçel ve Hakan Sabancı da bu sırada yaşayacakları ev için arayışa geçmişti.