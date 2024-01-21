Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le Pozlarını Sürekli 7. Sırada Paylaşması "Bu Bir Mesaj mı?" Diye Sorgulattı
Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le Pozlarını Sürekli 7. Sırada Paylaşması "Bu Bir Mesaj mı?" Diye Sorgulattı
Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftine dair son günlerde magazinde pek çok iddia duymaya başladık. Herhangi bir gerçeklik payı olup olmadığını bilmesek de ikili magazinin en sevilen isimlerinden. Son olarak gittikleri Bali tatilinden pozlar yayınlayan Hakan Sabancı, Hande Erçel'le pozunu yine yedinci sıraya koyunca kafaları karıştırdı.
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Sosyal medyanın ve magazinin en sevilen, en çok konuşulan ve haklarında en çok iddia ortaya atılan çifti Hakan Sabancı ve Hande Erçel.
Sık sık havalimanında gördüğümüz çift ne zaman boş vakit bulsa yurt dışı tatiline çıkıyor.
Son olarak bu yılın yaz ayında Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın evleneceğine dair iddialar ortaya çıkmıştı hatırlarsanız.
Tam bu konunun ardından Hande Erçel'in oyunculuğu bıraktığına ilişkin dedikodular ortaya çıkmıştı!
Bir iddia da geçtiğimiz günlerde gelmişti. Söylentilere göre Hakan Sabancı, Hande Erçel'in şoföründen rahatsız oluyordu.
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Yılbaşını Bali'de karşılayan ve uzun bir tatil yapan ikilinin pozları da epey konuşulmuştu.
Hakan Sabancı ise Bali pozlarını daha yeni paylaştı.
Hande Erçel'le olan pozunu da bu sıralı galeriye ekleyen Hakan Sabancı, sevgilisini daha önce yaptığı gibi yine 7. sıraya koydu.
Fotoğrafı beğenen isimler arasında Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı da vardı.
Gelen yorumlarda ise takipçileri Hande Erçel'in sıralamadaki yerine bir hayli takılmış gibi.
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