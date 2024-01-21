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Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le Pozlarını Sürekli 7. Sırada Paylaşması "Bu Bir Mesaj mı?" Diye Sorgulattı

Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le Pozlarını Sürekli 7. Sırada Paylaşması "Bu Bir Mesaj mı?" Diye Sorgulattı

Hande Erçel
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.01.2024 - 11:26

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftine dair son günlerde magazinde pek çok iddia duymaya başladık. Herhangi bir gerçeklik payı olup olmadığını bilmesek de ikili magazinin en sevilen isimlerinden. Son olarak gittikleri Bali tatilinden pozlar yayınlayan Hakan Sabancı, Hande Erçel'le pozunu yine yedinci sıraya koyunca kafaları karıştırdı.

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Sosyal medyanın ve magazinin en sevilen, en çok konuşulan ve haklarında en çok iddia ortaya atılan çifti Hakan Sabancı ve Hande Erçel.

Sosyal medyanın ve magazinin en sevilen, en çok konuşulan ve haklarında en çok iddia ortaya atılan çifti Hakan Sabancı ve Hande Erçel.

Geçtiğimiz yıl havalimanında birlikte görüntülenmeleri ile birlikte doğrulanan ilişkilerinin ardından her yerde beraber görmeye başlamıştık bu ikiliyi. Tabii birlikte görüntülendikleri anlarda Hakan Sabancı'nın gerginliği oldukça konuşulan konular arasında yer almıştı.

Sık sık havalimanında gördüğümüz çift ne zaman boş vakit bulsa yurt dışı tatiline çıkıyor.

Sık sık havalimanında gördüğümüz çift ne zaman boş vakit bulsa yurt dışı tatiline çıkıyor.

Bir süredir tüm organizasyonlara, etkinliklere ve aklınıza gelebilecek her yere birlikte giden çiftin kısa sürmesi beklenen aşkı dolu dizgin devam ederken, birlikte yurt dışında gezilmedik yer bırakmamak adına hareket ediyorlar. Birbirlerinden uzakta göremez olduk bu çifti.

Son olarak bu yılın yaz ayında Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın evleneceğine dair iddialar ortaya çıkmıştı hatırlarsanız.

Son olarak bu yılın yaz ayında Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın evleneceğine dair iddialar ortaya çıkmıştı hatırlarsanız.

Çiftin evlenme kararı aldığı ve 2024 yazında bu planlarını gerçekleştireceği söylenmişti. Hatta ikilinin yurt dışında sade bir nikah töreni yapmak istediği fakat Sabancı ailesinin büyük bir düğün organize etmeyi düşündüğü iddia edilmişti. Yine söylentilere göre Hande Erçel ve Hakan Sabancı da bu sırada yaşayacakları ev için arayışa geçmişti.

Tam bu konunun ardından Hande Erçel'in oyunculuğu bıraktığına ilişkin dedikodular ortaya çıkmıştı!

Tam bu konunun ardından Hande Erçel'in oyunculuğu bıraktığına ilişkin dedikodular ortaya çıkmıştı!

İddialara göre Erçel oyunculuğu bırakma kararı almıştı. Instagram profilinden oyunculuğa dair her şeyi silen, geçmiş rollerine ilişkin pozlarını kaldıran Erçel'in kendine bir resim atölyesi açacağı da iddia edilmişti. Söylentilere göre Hakan Sabancı ile birlikte mekan bakarken görüntülenmişlerdi.

Bir iddia da geçtiğimiz günlerde gelmişti. Söylentilere göre Hakan Sabancı, Hande Erçel'in şoföründen rahatsız oluyordu.

Bir iddia da geçtiğimiz günlerde gelmişti. Söylentilere göre Hakan Sabancı, Hande Erçel'in şoföründen rahatsız oluyordu.

Hakan Sabancı'nın bu rahatsızlığı üstüne Hande Erçel'in, uzun süredir şoförlüğünü yapan kişiyi işten çıkarttığı iddia edilmişti.

Burada bahsetmiştik:

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Yılbaşını Bali'de karşılayan ve uzun bir tatil yapan ikilinin pozları da epey konuşulmuştu.

Yılbaşını Bali'de karşılayan ve uzun bir tatil yapan ikilinin pozları da epey konuşulmuştu.

Biliyorsunuz Hande Erçel 32 milyon takipçili sosyal medya hesabını epey aktif kullanıyor. Böylece kendisi sayesinde daha fazla fotoğraf görebiliyoruz.

Hakan Sabancı ise Bali pozlarını daha yeni paylaştı.

Hakan Sabancı ise Bali pozlarını daha yeni paylaştı.

Sırasıyla tatil anılarını paylaşan Sabancı'nın dikkat çeken bir hareketi oldu.

Hande Erçel'le olan pozunu da bu sıralı galeriye ekleyen Hakan Sabancı, sevgilisini daha önce yaptığı gibi yine 7. sıraya koydu.

Hande Erçel'le olan pozunu da bu sıralı galeriye ekleyen Hakan Sabancı, sevgilisini daha önce yaptığı gibi yine 7. sıraya koydu.

Sabancı'nın bu 7 takıntısının bir sebebi olup olmadığı merak edildi elbette.

Fotoğrafı beğenen isimler arasında Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı da vardı.

Fotoğrafı beğenen isimler arasında Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı da vardı.

Gelen yorumlarda ise takipçileri Hande Erçel'in sıralamadaki yerine bir hayli takılmış gibi.

Gelen yorumlarda ise takipçileri Hande Erçel'in sıralamadaki yerine bir hayli takılmış gibi.
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