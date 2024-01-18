Oyunculuğu Bıraktığı Söylenen Hande Erçel'in Hakan Sabancı İçin Şoförünü İşten Çıkardığı İddia Edildi
Oyunculuğu Bıraktığı Söylenen Hande Erçel'in Hakan Sabancı İçin Şoförünü İşten Çıkardığı İddia Edildi
Hakan Sabancı ve Hande Erçel ilişkisine dair pek çok şey duyuyoruz son günlerde bildiğiniz gibi. Çiftin ilişkisine dair ortaya çıkan her detay bizi şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre Hande Erçeli Hakan Sabancı istedi diye şoförünü işten çıkarttı.
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı tüm sosyal medya ve magazin aleminin beklediğinden daha uzun soluklu oldu bildiğiniz gibi.
Tüm organizasyonlara ve etkinliklere birlikte gitmeye başlayan ikilinin aşkları dolu dizgin devam ediyor elbette.
Geçtiğimiz günlerde bu ikilinin evlenmeye karar verdiği iddia edilmişti. 2024 yazı Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın yazı olacak gibi duruyordu.
Bali tatilini bitirip İstanbul'a dönen çift havalimanında bu iddiaları yalanlamış üstüne muhabirlere gergin cevaplar vermişlerdi.
Bu ikili hakkında iddialar son bulmazken, Hande Erçel'in oyunculuğu bırakacağına dair iddialar gündeme gelmişti!
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Bu iddianın üstüne yeni bir iddia daha atıldı. Söylenenlere göre Hande Erçel, Hakan Sabancı rahatsız oluyor diye uzun süredir şoförlüğünü yapan kişiyi işten çıkardı.
İddialara göre Hakan Sabancı, Hande Erçel için kendi bulduğu şoförü tahsis etmiş.
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Bence magazin haber bulamadıkça bu çift ve özellikle Hande Erçel üzerinden haber uyduruyor, kadın haklı salın artık, şoförüne kadar da haber yapılmaz ki.