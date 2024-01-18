Oyunculuğu Bıraktığı Söylenen Hande Erçel'in Hakan Sabancı İçin Şoförünü İşten Çıkardığı İddia Edildi

Hakan Sabancı ve Hande Erçel ilişkisine dair pek çok şey duyuyoruz son günlerde bildiğiniz gibi. Çiftin ilişkisine dair ortaya çıkan her detay bizi şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre Hande Erçeli Hakan Sabancı istedi diye şoförünü işten çıkarttı.