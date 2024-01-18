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Oyunculuğu Bıraktığı Söylenen Hande Erçel'in Hakan Sabancı İçin Şoförünü İşten Çıkardığı İddia Edildi

Oyunculuğu Bıraktığı Söylenen Hande Erçel'in Hakan Sabancı İçin Şoförünü İşten Çıkardığı İddia Edildi

Hande Erçel
GNS
GNS - Onedio Editörü
18.01.2024 - 12:56

Hakan Sabancı ve Hande Erçel ilişkisine dair pek çok şey duyuyoruz son günlerde bildiğiniz gibi. Çiftin ilişkisine dair ortaya çıkan her detay bizi şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre Hande Erçeli Hakan Sabancı istedi diye şoförünü işten çıkarttı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı tüm sosyal medya ve magazin aleminin beklediğinden daha uzun soluklu oldu bildiğiniz gibi.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı tüm sosyal medya ve magazin aleminin beklediğinden daha uzun soluklu oldu bildiğiniz gibi.

İlk olarak geçtiğimiz yıl havalimanında birlikte tatilden dönerken görüntülenen çift daha sonrasında ilişkilerini gizlemeden yaşamaya başlamıştı. Görüntülendikleri ilk anın ardından Hakan Sabancı'nın basın karşısındaki gerginliği magazinde dillere düşmüştü.

Tüm organizasyonlara ve etkinliklere birlikte gitmeye başlayan ikilinin aşkları dolu dizgin devam ediyor elbette.

Tüm organizasyonlara ve etkinliklere birlikte gitmeye başlayan ikilinin aşkları dolu dizgin devam ediyor elbette.

Sosyal medya hesapları üzerinden de aktif olarak paylaşım yapmayı sürdürüyorlar. Hatta magazinde ayrı ayrı göremez olduk bu çifti. Her an birlikteler adeta.

Geçtiğimiz günlerde bu ikilinin evlenmeye karar verdiği iddia edilmişti. 2024 yazı Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın yazı olacak gibi duruyordu.

Geçtiğimiz günlerde bu ikilinin evlenmeye karar verdiği iddia edilmişti. 2024 yazı Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın yazı olacak gibi duruyordu.

Çiftin bu yaz evleneceği yönünde haberler ortaya çıkmıştı. Hatta düğün istemedikleri, yurt dışında sade bir nikah töreni düşündükleri söylenmişti. Aynı zamanda Sabancı ailesinin İstanbul'da görkemli bir düğün istediği yönünde de iddialar vardı.

Bali tatilini bitirip İstanbul'a dönen çift havalimanında bu iddiaları yalanlamış üstüne muhabirlere gergin cevaplar vermişlerdi.

Bali tatilini bitirip İstanbul'a dönen çift havalimanında bu iddiaları yalanlamış üstüne muhabirlere gergin cevaplar vermişlerdi.

Normalde basın mensuplarıyla sohbet etmeyi seven ve vakit ayıran Hande Erçel'in gerginliği sosyal medyada takipçilerini hayrete düşürmüştü.

Bu ikili hakkında iddialar son bulmazken, Hande Erçel'in oyunculuğu bırakacağına dair iddialar gündeme gelmişti!

Bu ikili hakkında iddialar son bulmazken, Hande Erçel'in oyunculuğu bırakacağına dair iddialar gündeme gelmişti!

Instagram hesabından rol aldığı dizilere ve canlandırdığı karakterlere dair pek çok şeyi kaldıran, biyografisindeki 'oyuncu' yazısını da silen Hande Erçel'in mesleği bırakacağı söylenmişti. Ayrıca kendine bir resim atölyesi açmak için mekan aradığı da iddia edilmişti.

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Bu iddianın üstüne yeni bir iddia daha atıldı. Söylenenlere göre Hande Erçel, Hakan Sabancı rahatsız oluyor diye uzun süredir şoförlüğünü yapan kişiyi işten çıkardı.

Bu iddianın üstüne yeni bir iddia daha atıldı. Söylenenlere göre Hande Erçel, Hakan Sabancı rahatsız oluyor diye uzun süredir şoförlüğünü yapan kişiyi işten çıkardı.

Takvim'den Aydın Hamza'ya göre Hakan Sabancı, Hande Erçel'den uzun süredir şoförlüğünü yapan kişiyi değiştirmesini istedi. Bunun üstüne Hande Erçel de sevgilisinin isteğini yerine getirdi.

İddialara göre Hakan Sabancı, Hande Erçel için kendi bulduğu şoförü tahsis etmiş.

İddialara göre Hakan Sabancı, Hande Erçel için kendi bulduğu şoförü tahsis etmiş.

İddialar gün geçtikçe garipleşiyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?

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Bence magazin haber bulamadıkça bu çift ve özellikle Hande Erçel üzerinden haber uyduruyor, kadın haklı salın artık, şoförüne kadar da haber yapılmaz ki.