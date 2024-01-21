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Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa'dan Çiçek Alan Nilay'ın Amin Reis'e Dönüşmesi Eleştirilerin Hedefi Oldu

Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa'dan Çiçek Alan Nilay'ın Amin Reis'e Dönüşmesi Eleştirilerin Hedefi Oldu

Kızılcık Şerbeti
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.01.2024 - 10:42

Show TV ekranlarının olaylı dizisi Kızılcık Şerbeti her yeni bölümüyle sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Her bölüm daha da enteresan hale gelen Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Nilay ve Mustafa'nın 'Amin' sahnesi sosyal medyada izleyiciler tarafından topa tutuldu!

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Kızılcık Şerbeti'nde olaylar gittikçe karışıyor bildiğiniz gibi.

Kızılcık Şerbeti'nde olaylar gittikçe karışıyor bildiğiniz gibi.

Önce Nursema ve Umut, ardından Alev ve Abdullah, Kıvılcım ve Ertuğrul derken çiftler arasında neler olduğu kafamızı tamamen karıştırmış durumda. Onca şeye rağmen bir araya gelen Fatih ve Doğa ikilisi de cabası.

Fakat sezonun en gözde ve en dikkat çeken çiftlerinden biri Nilay ve Mustafa.

Fakat sezonun en gözde ve en dikkat çeken çiftlerinden biri Nilay ve Mustafa.

Diğer kaotik çiftlerin yanı sıra ilk sezona kıyasla aşklarını daha yakından izlediğimiz, daha ön planda gördüğümüz Mustafa ve Nilay ikilisi senariste fazla sakin gelmiş olacak ki bu çiftimiz için de ortalık karışıyor.

Bölümü izleyenler bilir, Mustafa kısır olduğunu öğrendi.

Bölümü izleyenler bilir, Mustafa kısır olduğunu öğrendi.

Henüz yeni çocuk sahibi olan ve oğluna babasının ismini veren Mustafa, Nilay'ın kendisini aldattığı düşüncesiyle de büyük bir yıkıma uğruyor haliyle.

Diğer bir yandan yeni bölüm fragmanında masada herkesin içinde bebeğin kendisinden olmadığını söylüyor.

Diğer bir yandan yeni bölüm fragmanında masada herkesin içinde bebeğin kendisinden olmadığını söylüyor.

Diğer yandan Nilay'la hiçbir şey konuşmadan boşanma davasını da açtığını söylüyor. Anlayacağınız karman çorman bir durum haline geldi. İşin aslını merak ediyoruz doğrusu...

Bunca kaotik olay olmadan önce geçtiğimiz bölümde Mustafa'nın Nilay'a çiçek alıp karşılığında "Amin, aminğ!" cevabını aldığı sahne topa tutuldu.

Bunca kaotik olay olmadan önce geçtiğimiz bölümde Mustafa'nın Nilay'a çiçek alıp karşılığında "Amin, aminğ!" cevabını aldığı sahne topa tutuldu.

Sosyal medyada yaşananları dizide gönderme olarak görüyoruz. Mustafa'nın Nilay'a çiçek alıp iyi dileklerini paylaştığı sahnedeki 'Amin' tepkisi de izleyenleri rahatsız etti.

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Sosyal medyada "Amin Reis" olarak tanınan Gizem Yıldız'ın taklidini yapan Nilay'dan sonra senaryoya "yeter artık" yorumları geldi.

Kimileri bu göndermeyi oldukça beğenirken, kimileri "sosyal medyadan uzaklaşın" yorumlarında bulundu.

Kimileri bu göndermeyi oldukça beğenirken, kimileri "sosyal medyadan uzaklaşın" yorumlarında bulundu.
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