Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa'dan Çiçek Alan Nilay'ın Amin Reis'e Dönüşmesi Eleştirilerin Hedefi Oldu
Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa'dan Çiçek Alan Nilay'ın Amin Reis'e Dönüşmesi Eleştirilerin Hedefi Oldu
Show TV ekranlarının olaylı dizisi Kızılcık Şerbeti her yeni bölümüyle sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Her bölüm daha da enteresan hale gelen Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Nilay ve Mustafa'nın 'Amin' sahnesi sosyal medyada izleyiciler tarafından topa tutuldu!
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Kızılcık Şerbeti'nde olaylar gittikçe karışıyor bildiğiniz gibi.
Fakat sezonun en gözde ve en dikkat çeken çiftlerinden biri Nilay ve Mustafa.
Bölümü izleyenler bilir, Mustafa kısır olduğunu öğrendi.
Diğer bir yandan yeni bölüm fragmanında masada herkesin içinde bebeğin kendisinden olmadığını söylüyor.
Bunca kaotik olay olmadan önce geçtiğimiz bölümde Mustafa'nın Nilay'a çiçek alıp karşılığında "Amin, aminğ!" cevabını aldığı sahne topa tutuldu.
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Sosyal medyada "Amin Reis" olarak tanınan Gizem Yıldız'ın taklidini yapan Nilay'dan sonra senaryoya "yeter artık" yorumları geldi.
Kimileri bu göndermeyi oldukça beğenirken, kimileri "sosyal medyadan uzaklaşın" yorumlarında bulundu.
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