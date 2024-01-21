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Ezgi Mola'nın Annelikle İlgili Hiç Beklemediği Gerçekler Duyanların Yüzünde Tebessüm Oluşturdu

Ezgi Mola'nın Annelikle İlgili Hiç Beklemediği Gerçekler Duyanların Yüzünde Tebessüm Oluşturdu

Ezgi Mola
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.01.2024 - 08:59

Ünlü oyuncu Ezgi Mola geçtiğimiz Kasım ayında anne olma heyecanını yaşadı bildiğiniz gibi. Sosyal medyada oğlu Can'la ilgili her paylaşımı oldukça dikkat çeken Mola, eşi Mustafa Aksakallı ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu anneliğin hiç beklemediği gerçeklerinden bahsetti.

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Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı çiftinin ilişkisinin ne denli uzun olduğunu takipçileri bilir.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı çiftinin ilişkisinin ne denli uzun olduğunu takipçileri bilir.

Dört yıl süren ilişkilerini hiçbir zaman magazinde ya da sosyal medyada saklamadılar.

Hatta Ezgi Mola'nın başlatmış olduğu "Aman Mustafa Bey" yorumlarını arkadaşları da sürdürdü ve bunu kendi aralarında takipçilerinin de bildiği bir espriye döndürdüler.

Hatta Ezgi Mola'nın başlatmış olduğu "Aman Mustafa Bey" yorumlarını arkadaşları da sürdürdü ve bunu kendi aralarında takipçilerinin de bildiği bir espriye döndürdüler.

Derken dört yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi çift.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Maçka'da bir otelde düzenlenen ve yalnızca 14 kişinin katıldığı bir nikahla dünyaevine girmişlerdi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Maçka'da bir otelde düzenlenen ve yalnızca 14 kişinin katıldığı bir nikahla dünyaevine girmişlerdi.

Ezgi Mola'nın nikah şahidi yakın arkadaşı Enis Arıkan, Mustafa Aksakallı'nın şahidi ise Sinan Engin olmuştu.

Yapılan nikahtan henüz 16 gün sonra Ezgi Mola'nın hamile olduğuna dair iddialar dolaşmaya başlamıştı.

Yapılan nikahtan henüz 16 gün sonra Ezgi Mola'nın hamile olduğuna dair iddialar dolaşmaya başlamıştı.

Muhabirlerle karşılaşan Ezgi Mola da haberi doğrulamış ve 'Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu' demişti. Hamileliğini doğruladığı dönemde minik bebeğinin cinsiyeti de henüz belli değildi.

Ardından Ezgi Mola, arkadaşları Enis Arıkan ve Ahmet Faik Karanis'in düzenlemiş olduğu 'baby shower' etkinliğinde bebeğinin cinsiyetini paylaşmıştı.

Ardından Ezgi Mola, arkadaşları Enis Arıkan ve Ahmet Faik Karanis'in düzenlemiş olduğu 'baby shower' etkinliğinde bebeğinin cinsiyetini paylaşmıştı.

Bir oğlu olacağını öğrenen ve bunu takipçileri, sevenleri ile de paylaşan Ezgi Mola'nın bebeğinin ismini yanlışlıkla Merve Dizdar açıklamıştı. Verdiği bir röportaj sırasında Mola'nın oğlunun adını ağzından kaçıran Dizdar, 'Adı Can olacak ama kim koydu bilmiyorum onu Ezgi'ye sorun.' demişti.

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23 Kasım'da bebeği Can'ı kucağına alan Ezgi Mola, sosyal medyada kısa süre içerisinde oğluyla birlikte paylaşımlar yaparak herkesin gözlerini doldurmuştu.

23 Kasım'da bebeği Can'ı kucağına alan Ezgi Mola, sosyal medyada kısa süre içerisinde oğluyla birlikte paylaşımlar yaparak herkesin gözlerini doldurmuştu.

Oldukça eğlenceli paylaşımlar yapan ünlü oyuncunun doğumunun ardından pek çok iddia ortaya atılmıştı hatırlarsanız. Söylenenlere göre Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çiftinin bebekleri Can'ın ABD vatandaşı olması için doğum Miami'de gerçekleşmiş.

Tabii Ezgi Mola da Mustafa Aksakallı da İstanbul'dan ve bebek kontrolünden pozlarını paylaşarak böyle bir durum olmadığını göstermişti..

Tabii Ezgi Mola da Mustafa Aksakallı da İstanbul'dan ve bebek kontrolünden pozlarını paylaşarak böyle bir durum olmadığını göstermişti..

Daha geçtiğimiz gün yemek yediği sırada kucağındaki oğlu Can'ı nasıl koruduğunu gösteren bir video paylaşan Ezgi Mola herkese kahkaha attırmıştı.

Daha geçtiğimiz gün yemek yediği sırada kucağındaki oğlu Can'ı nasıl koruduğunu gösteren bir video paylaşan Ezgi Mola herkese kahkaha attırmıştı.

Ardından eşi Mustafa Aksakallı ile Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken objektiflere yakalanan Ezgi Mola, kucağındaki oğlu Can ile birlikte tatlı bir sohbetin altına imza attı.

Annelik hakkında beklemediği gerçekleri paylaşan Ezgi Mola "Uykusuz geçirdiğim gecelerin hiç bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim." itirafında bulundu.

Annelik hakkında beklemediği gerçekleri paylaşan Ezgi Mola "Uykusuz geçirdiğim gecelerin hiç bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim." itirafında bulundu.

'Ne diyebilirim ki, anne olmak harika bir duyguymuş ve her şey çok güzel gidiyor. Mustafa'da sağ olsun, çok yardımcı oluyor. Uykusuz geçirdiğim gecelerin hiç bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Anneliğin tadını çıkarıyorum. Bugün de ailecek yürüyelim istedik Nişantaşı sokaklarında. Müsaadenizle biz kaçalım.'

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