Ezgi Mola'nın Annelikle İlgili Hiç Beklemediği Gerçekler Duyanların Yüzünde Tebessüm Oluşturdu

'Ne diyebilirim ki, anne olmak harika bir duyguymuş ve her şey çok güzel gidiyor. Mustafa'da sağ olsun, çok yardımcı oluyor. Uykusuz geçirdiğim gecelerin hiç bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Anneliğin tadını çıkarıyorum. Bugün de ailecek yürüyelim istedik Nişantaşı sokaklarında. Müsaadenizle biz kaçalım.'