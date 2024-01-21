Ezgi Mola'nın Annelikle İlgili Hiç Beklemediği Gerçekler Duyanların Yüzünde Tebessüm Oluşturdu
Ezgi Mola'nın Annelikle İlgili Hiç Beklemediği Gerçekler Duyanların Yüzünde Tebessüm Oluşturdu
Ünlü oyuncu Ezgi Mola geçtiğimiz Kasım ayında anne olma heyecanını yaşadı bildiğiniz gibi. Sosyal medyada oğlu Can'la ilgili her paylaşımı oldukça dikkat çeken Mola, eşi Mustafa Aksakallı ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu anneliğin hiç beklemediği gerçeklerinden bahsetti.
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Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı çiftinin ilişkisinin ne denli uzun olduğunu takipçileri bilir.
Hatta Ezgi Mola'nın başlatmış olduğu "Aman Mustafa Bey" yorumlarını arkadaşları da sürdürdü ve bunu kendi aralarında takipçilerinin de bildiği bir espriye döndürdüler.
Geçtiğimiz Mayıs ayında Maçka'da bir otelde düzenlenen ve yalnızca 14 kişinin katıldığı bir nikahla dünyaevine girmişlerdi.
Yapılan nikahtan henüz 16 gün sonra Ezgi Mola'nın hamile olduğuna dair iddialar dolaşmaya başlamıştı.
Ardından Ezgi Mola, arkadaşları Enis Arıkan ve Ahmet Faik Karanis'in düzenlemiş olduğu 'baby shower' etkinliğinde bebeğinin cinsiyetini paylaşmıştı.
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23 Kasım'da bebeği Can'ı kucağına alan Ezgi Mola, sosyal medyada kısa süre içerisinde oğluyla birlikte paylaşımlar yaparak herkesin gözlerini doldurmuştu.
Tabii Ezgi Mola da Mustafa Aksakallı da İstanbul'dan ve bebek kontrolünden pozlarını paylaşarak böyle bir durum olmadığını göstermişti..
Daha geçtiğimiz gün yemek yediği sırada kucağındaki oğlu Can'ı nasıl koruduğunu gösteren bir video paylaşan Ezgi Mola herkese kahkaha attırmıştı.
Annelik hakkında beklemediği gerçekleri paylaşan Ezgi Mola "Uykusuz geçirdiğim gecelerin hiç bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim." itirafında bulundu.
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