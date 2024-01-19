Hatice Şendil'in Ev Hallerine Yaptığı Benzetmeye Ezgi Mola'dan Güldüren Yorum "Moral Bozmuyoruz"
Hatice Şendil'in Ev Hallerine Yaptığı Benzetmeye Ezgi Mola'dan Güldüren Yorum "Moral Bozmuyoruz"
Hatice Şendil'in kocası Burak Sağyaşar ile yaptığı videolu paylaşıma Ezgi Mola'dan güldüren yorum gecikmedi. Detaylar içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
2008 yılında "Kurtlar Vadisi" ile başladığı kariyerine "Karadağlar" ve "Dila Hanım" gibi dizilerle devam eden Hatice Şendil uzun süredir ekranlarda gördüğümüz isimlerden.
Güzelliği ile dikkat çeken Şendil 2001'de Miss Turkey ve Miss Europe yarışmasında üçüncü olmuş bir isim.
Oyuncuyu en son 2022-2023 sezonunda yayınlanan başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı "İyilik" dizisiyle ekranlarda görmüştük.
Güzel oyuncu 2015'de yapımcı ve eski oyuncu olan Burak Sağyaşar ile dünyaevine girmişti.
Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden Burak Sağyaşar ve Hatice Şendil 2017 yılında oğulları Can'ı kucaklarına aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çoğunlukla ailesiyle baş başa vakit geçiren oyuncunun eşiyle "Romantik bir akşamda balkabağına dönüşme sürem👠🎃" notunu düşerek paylaştığı video birçok yorum aldı.
1. Ezgi Mola yorumuyla konuya böyle dahil oldu👇
2.
3.
4.
İçeriğin Devamı Aşağıda
5.
6.
7.
8.
9.
İçeriğin Devamı Aşağıda
10.
11.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda