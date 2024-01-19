Bu Sefer de Ünlü Şef Gürkan Topçu'yla Anılan Hadise Aşk İddialarını Yalanlayarak Sitem Etti
Bu Sefer de Ünlü Şef Gürkan Topçu'yla Anılan Hadise Aşk İddialarını Yalanlayarak Sitem Etti
Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemimizden düşmek bilmeyen Hadise hakkında yepyeni bir iddia ortaya atıldı. Bu sefer de ünlü şef Gürkan Topçu ile yakınlaştığı söylenen ünlü şarkıcıdan jet hızında açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şarkıları ve sahne şovlarıyla dillere pelesenk olan Hadise son dönemlerde özel hayatıyla da magazin dünyasının manşetlerinden inmiyor.
Aurasını ve dişil enerjisini her ortamda konuşturmayı başaran ünlü şarkıcının her hareketi ayrı bir olay oluyor desek yeridir.
iş insanı Mehmet Dinçerler ile kısa ömürlü bir evlilik yapmıştı hatırlarsanız. Dinçerler'den boşanan Hadise'nin aşk dedikoduları hiç bitmedi.
Evliliği sonlandıktan sonra Fransız kick boks şampiyonu Cyril Benzaquen ile aşk yaşamaya başladığı öne sürülmüştü mesela.
Son olarak popüler oyuncu Kerem Bürsin'e gönlünü kaptırdığı dedikodularının yayıldığı Hadise cephesinde yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu zamana kadar hakkında çıkan tüm haberleri kesin ve net bir dille yalanlayan başarılı şarkıcının ünlü şef Gürkan Topçu ile yakınlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü..
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Hadise geçtiğimiz günlerde Topçu ile bir araya gelmiş ve beraber yemek yemişler.
Hatta Topçu'nun arkadaşları ve Hadise için kilosu 12 bin dolar (360 bin TL) olan "Kobe" eti pişirdiği söylendi.
Ünlü şef ile uzun uzun sohbet ettiği bile konuşulan Hadise aşk dedikodularının hızla yayılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Hadise'nin paylaşımında da şu ifadeler yer aldı: "Sanırım söylenmek ya da kızmak değil, doğru ifade etmem gerekiyorsa, sizlerle dertleşmek istediğim bir konu var."
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Ama tekrar söylemek istiyorum ki; hayatıma gerçekten değer verdiğim biri girerse, bunu sizlerle paylaşacağımı bilmenizi isterim. Çünkü ben aşkı da aşık olmayı da çok seviyorum. Emin olun, o zaman geldiğinde hislerimi her zaman olduğu gibi özgürce ifade edeceğim."
Hadise'nin paylaşımını sizler için buraya bırakıyoruz....
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Hadise herhangi bir erkeğin yanında görülmüştür👀👀 bunlar aşık 🤦🏻♂️🤦🏻♂️