Bu Sefer de Ünlü Şef Gürkan Topçu'yla Anılan Hadise Aşk İddialarını Yalanlayarak Sitem Etti

'Müzik kariyerim için dört elle çalışmaya başladığım zamanlar, tabii ki gündemde olmanın ve göz önünde olmanın heyecanını ve arzusunu çok yoğun hissediyordum. Ancak aynı zamanda bunun bedellerinin de olacağının farkındaydım. Son zamanlarda ise özellikle bakıyorum da; artık ben bile adımın anıldığı, aşk hikayelerimin yazılıp çizildiği kişileri takip edemez, sayamaz oldum. Gerçekten bu durum, bir noktadan sonra inandırıcılığını kaybeder diye düşünüyordum, en azından öyle umuyordum ama bu durum ısrarla devam ediyor ve ben bu haberlerle baş başa kalmaktan oldukça yoruldum. Tüm bu kargaşanın içinde istesem de hayatıma kimseyi alamayacağım gibi hissediyorum neredeyse.'