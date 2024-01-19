Haluk Levent, Şehit Müslüm Özdemir’in Ev Sözünü Tuttu: Eşyaları da Melek Mosso Aldı
Haluk Levent, Şehit Müslüm Özdemir’in Ev Sözünü Tuttu: Eşyaları da Melek Mosso Aldı
Geçtiğimiz hafta Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde şehit olan mehmetçiklerimizinden biri de Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir olmuştu. Depremzede ailesine ev sözü veren şehidimizin dileğini Haluk Levent ve Hasan Can Kaya gerçekleştirdi. Aileye alınan evin eşyalarını da ünlü şarkıcı Melek Mosso aldı.
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12 Ocak gecesi Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin TSK'ya ait üs noktasına sızmaya çalışması sonu çatışma çıktı.
Milli savunma Bakanlığı tarafından verilen acı haberde 9 askerimiz şehit olduğu açıklandı. Kahraman askerlerimiz arasında iyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir de vardı.
Şehadete kavuşan askerimizin ailesinin evinin de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde yıkıldığını öğrenmiştik.
Konteynerde kalan ailenin içeriyi ısıtamadıkları için bir çadıra yerleşmek zorunda kalmaları ise yüreğimizi sızlatmıştı.
Toplumsal olaylara hiçbir zaman sessiz kalmayan ve AHBAP Derneği'nin kurucusu olan Haluk Levent ise şehidimizin ailesine verdiği "Evlenmeden önce size bir ev alacağım" sözünü tutacaklarını açıklamıştı.
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Hasan Can Kaya aile şehidin ailesine verdiği ev sözünü tutan Haluk Levent sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
"Ve evi annemizin üstüne aldık. Az önce 12 Şubat ilçesi Tekerek caddesinde 2+1 dairenin tapusunu aldılar. Ev yeni yapılmış. Deprem yönetmeliği evraklarını inceleyip teslim ettik."
"Eşyalarını da Melek Mosso karşılayacak. 3 gün içinde eve yerleşmiş olacaklar."
Haluk Levent'in X (Twitter) paylaşımını da buradan görebilirsiniz:
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Heykelini dikseler beton yetmez Haluk. Daşşanı gezdirien yisin!
olmadı haluk abi , devlet büyüklerimiz bir miting ile şov yaparak anahtar verecekti belki sen bunun önüne geçtin.