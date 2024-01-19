Haluk Levent, Şehit Müslüm Özdemir’in Ev Sözünü Tuttu: Eşyaları da Melek Mosso Aldı

'İçimdekileri söyleyeyim:

Maalesef ki ülkemde çifte standart kavramı çok kullanılır.

Mesela şehit verdiğimiz günler müzik yapana , konser yapana tepki duyulur ama aynı dakikada futbol maçında gol olunca müzikli oyuna tepki duyulmaz.

Bunu aşamadık ülkece.

Ben belki de 100 yakın konser iptal etmişimdir müzik yaşamımda.

İptal edilen her konserin ekonomiye de zararı oluyor.

16-17 kişilik müzik ekibinin alınterinden o bölgedeki esnafa kadar.

Sonra ben bir karar aldım.

Şehidimiz olduğu gün kendi adıma o konseri ailesine bağışlamaya başladım.

Hem emekçi müzisyenler hem esnaf kaybetmesin hem de konsere gelenler şehidimiz için şarkılarıma eşlik etsin istedim.

Bu böyle devam etti.

Geçtiğimiz hafta şehit Müslüm Özdemir’in ailesini aradım.

Çadırda yaşadıkları görüntüyü gördüm.

Aileye sordum.

Onlar da Kahramanmaraş Valililiğinin ve Dulkadiroğlu Kaymakamlığın ziyaret ettiğini, ilgilendiğini hatta yapılacak evlerden hakkı olduklarını bana söylediler.

Ben de “madem öyle şehidimizin size ev sözü var biz bu geçici süreyi evde geçirmenizi istiyoruz” dedim. Ve ev teklifinde bulundum.

Kabul ettiler.

@kayahasancan da “abi yarısını ben karşılarım” dedi.'