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Haluk Levent, Şehit Müslüm Özdemir’in Ev Sözünü Tuttu: Eşyaları da Melek Mosso Aldı

Haluk Levent, Şehit Müslüm Özdemir’in Ev Sözünü Tuttu: Eşyaları da Melek Mosso Aldı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
19.01.2024 - 16:54

Geçtiğimiz hafta Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde şehit olan mehmetçiklerimizinden biri de Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir olmuştu. Depremzede ailesine ev sözü veren şehidimizin dileğini Haluk Levent ve Hasan Can Kaya gerçekleştirdi. Aileye alınan evin eşyalarını da ünlü şarkıcı Melek Mosso aldı.

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12 Ocak gecesi Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin TSK'ya ait üs noktasına sızmaya çalışması sonu çatışma çıktı.

12 Ocak gecesi Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin TSK'ya ait üs noktasına sızmaya çalışması sonu çatışma çıktı.

Milli savunma Bakanlığı tarafından verilen acı haberde 9 askerimiz şehit olduğu açıklandı. Kahraman askerlerimiz arasında iyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir de vardı.

Milli savunma Bakanlığı tarafından verilen acı haberde 9 askerimiz şehit olduğu açıklandı. Kahraman askerlerimiz arasında iyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir de vardı.

Şehadete kavuşan askerimizin ailesinin evinin de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde yıkıldığını öğrenmiştik.

Şehadete kavuşan askerimizin ailesinin evinin de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde yıkıldığını öğrenmiştik.

Konteynerde kalan ailenin içeriyi ısıtamadıkları için bir çadıra yerleşmek zorunda kalmaları ise yüreğimizi sızlatmıştı.

Konteynerde kalan ailenin içeriyi ısıtamadıkları için bir çadıra yerleşmek zorunda kalmaları ise yüreğimizi sızlatmıştı.

Özdemir'in ailesinin komşularından biri olan Nazire Keskin ise 'Şehidimizin komşusuyuz. Annesiyle sürekli konuşurum ben, bugün yine konuştum. 'Evlenmeden önce size bir ev alacağım' demiş. Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu, asil bir çocuktu. Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta oturuyordu, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı' açıklamasında bulunmuştu.

Toplumsal olaylara hiçbir zaman sessiz kalmayan ve AHBAP Derneği'nin kurucusu olan Haluk Levent ise şehidimizin ailesine verdiği "Evlenmeden önce size bir ev alacağım" sözünü tutacaklarını açıklamıştı.

Toplumsal olaylara hiçbir zaman sessiz kalmayan ve AHBAP Derneği'nin kurucusu olan Haluk Levent ise şehidimizin ailesine verdiği "Evlenmeden önce size bir ev alacağım" sözünü tutacaklarını açıklamıştı.

'Şehit Müslüm Özdemir'in ailesinin ev hakkı mevcut. Bu konuda Kahramanmaraş Valimiz sayın Ünlüer bizleri aydınlattı. Ama bizler de bir ucundan tutalım dedik. Bugün Bursa konserimin geliri ve Hasan Can Kaya kardeşimin 1 gösteri hasılatıyla birlikte haftaya annemize bir ev alacağız.' demişti.

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Hasan Can Kaya aile şehidin ailesine verdiği ev sözünü tutan Haluk Levent sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Hasan Can Kaya aile şehidin ailesine verdiği ev sözünü tutan Haluk Levent sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

'İçimdekileri söyleyeyim:

Maalesef ki ülkemde çifte standart kavramı çok kullanılır.

Mesela şehit verdiğimiz günler müzik yapana , konser yapana tepki duyulur ama aynı dakikada futbol maçında gol olunca müzikli oyuna tepki duyulmaz.

Bunu aşamadık ülkece.

Ben belki de 100 yakın konser iptal etmişimdir müzik yaşamımda.

İptal edilen her konserin ekonomiye de zararı oluyor.

16-17 kişilik müzik ekibinin alınterinden o bölgedeki esnafa kadar.

Sonra ben bir karar aldım.

Şehidimiz olduğu gün kendi adıma o konseri ailesine bağışlamaya başladım.

Hem emekçi müzisyenler hem esnaf kaybetmesin hem de konsere gelenler şehidimiz için şarkılarıma eşlik etsin istedim.

Bu böyle devam etti.

Geçtiğimiz hafta şehit Müslüm Özdemir’in ailesini aradım.

Çadırda yaşadıkları görüntüyü gördüm.

Aileye sordum.

Onlar da Kahramanmaraş Valililiğinin ve Dulkadiroğlu Kaymakamlığın ziyaret ettiğini, ilgilendiğini hatta yapılacak evlerden hakkı olduklarını bana söylediler.

Ben de “madem öyle şehidimizin size ev sözü var biz bu geçici süreyi evde geçirmenizi istiyoruz” dedim. Ve ev teklifinde bulundum.

Kabul ettiler.

@kayahasancan da “abi yarısını ben karşılarım” dedi.'

"Ve evi annemizin üstüne aldık. Az önce 12 Şubat ilçesi Tekerek caddesinde 2+1 dairenin tapusunu aldılar. Ev yeni yapılmış. Deprem yönetmeliği evraklarını inceleyip teslim ettik."

"Ve evi annemizin üstüne aldık. Az önce 12 Şubat ilçesi Tekerek caddesinde 2+1 dairenin tapusunu aldılar. Ev yeni yapılmış. Deprem yönetmeliği evraklarını inceleyip teslim ettik."

"Eşyalarını da Melek Mosso karşılayacak. 3 gün içinde eve yerleşmiş olacaklar."

"Eşyalarını da Melek Mosso karşılayacak. 3 gün içinde eve yerleşmiş olacaklar."

'Bölgede Ahbap gönüllülerine bu konuda desteğini esirgemeyen Kahramanmaraş Valimiz sayın Mükerrem Ünlüere, güzel indirim yapan ev sahibine, emlak komisyonu almayan emlakçı Taner Barışık’a , ev için “nasıl destek olabilirim?” diye yazan sanatçı, dizi oyuncusu ve spor dünyasından her arkadaşıma tek tek teşekkür ediyorum.

Tüm konu tüm açıklığı ile böyle arkadaşlar. Bilginize.'

Haluk Levent'in X (Twitter) paylaşımını da buradan görebilirsiniz:

Haluk Levent'in X (Twitter) paylaşımını da buradan görebilirsiniz:
twitter.com

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Genesis Yinesis

Heykelini dikseler beton yetmez Haluk. Daşşanı gezdirien yisin!

rcpbyrm

olmadı haluk abi , devlet büyüklerimiz bir miting ile şov yaparak anahtar verecekti belki sen bunun önüne geçtin.