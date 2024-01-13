Şehidimizin Çadırda Yaşayan Ailesine Ev Alma Hayalini Hasan Can Kaya ve Haluk Levent Gerçekleştiriyor
Şehidimizin Çadırda Yaşayan Ailesine Ev Alma Hayalini Hasan Can Kaya ve Haluk Levent Gerçekleştiriyor
Irak'ın kuzey bölgesinde Pençe-Kilit Harekatı'nın operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimiziden biri de Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir oldu. Şehidin Kahramanmaraş’ta çadırda yaşayan ailesine ev alma sözü verdiği ortaya çıktı. Haluk Levent ve Hasan Can Kaya şehidin sözünü tutarak ailesine ev alacağı öğrenildi.
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Dün akşam tüm Türkiye bir kez daha acı haberle sarsıldı. TSK'ya ait üs noktasına sızmaya eylemine giren teröristlerle bölgedeki askerlerimiz arasında çatışma çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre hain saldırıda 9 askerimiz şehit oldu.
Göğsünde al bayrak ile kahramanca savaşan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir de teröristlerle çatışırken hayatını kaybedenlerden.
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen korkunç depremlerde Kahramanmaraş'taki evi yıkılan mehmetçiğin ailesinin bir çadırda yaşadığı ortaya çıktı.
Şehidin, konteyneri ısıtamadıkları için çadırda yaşamaya çalışan ailesine "Evlenmeden önce size bir ev alacağım" dediği ortaya çıktı.
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Acılı ailenin komşularından biri olan Nazire Keskin, şehit olan gencin hayalinin olduğunu şöyle açıkladı:
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Şehit haberi geldikten sonra acılı ailenin çadırına 10 adet ısıtıcı bırakılması dikkatlerden kaçmadı.
Yüreği yananan sosyal medya kullanıcılarının sayısız paylaşımlarından sonra Haluk Levent ve Hasan Can Kaya'dan anlamlı bir destek geldi.
Deprem döneminde kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile vatandaşların yardımına koşan Haluk Levent X (Twitter) hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Şehit Müslüm Özdemir'in ailesinin ev hakkı mevcut. Bu konuda Kahramanmaraş Valimiz sayın Ünlüer bizleri aydınlattı. Ama bizler de bir ucundan tutalım dedik. Bugün Bursa konserimin geliri ve Hasan Can Kaya kardeşimin 1 gösteri hasılatıyla birlikte haftaya annemize bir ev alacağız."
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Haluk Levent'in paylaşımını buradan da görebilirsiniz 👇
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya'nın gösteriden elde edecekleri hasılat ile ev sözü vermesine gelen yorumları görelim...
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