Şehitlerimizin Evlerini Hatta Çadırlarını Görünce Yüreğinizdeki Ateş Harlanacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bir kez daha acı haber verildi. Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Şehadet haberi verilen baba ocaklarından görüntüler ise yine yüreklerimizi dağladı. Kimisinin ailesi çadırda, kimisininki ise tek katlı bir gecekondudaydı...