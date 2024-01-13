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Şehitlerimizin Evlerini Hatta Çadırlarını Görünce Yüreğinizdeki Ateş Harlanacak

Şehitlerimizin Evlerini Hatta Çadırlarını Görünce Yüreğinizdeki Ateş Harlanacak

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
13.01.2024 - 13:11

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bir kez daha acı haber verildi. Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Şehadet haberi verilen baba ocaklarından görüntüler ise yine yüreklerimizi dağladı. Kimisinin ailesi çadırda, kimisininki ise tek katlı bir gecekondudaydı...

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Terör örgütü PKK, geçtiğimiz akşam Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalışınca çatışma çıktı.

Terör örgütü PKK, geçtiğimiz akşam Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalışınca çatışma çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada 6 şehidimizin olduğu belirtildi. Mehmetçiklerimizden 3'ününde durumunun ağır olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada 6 şehidimizin olduğu belirtildi. Mehmetçiklerimizden 3'ününde durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bakanlık daha sonraki bir açıklama daha yaparak 3 askerimizin de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve şehit oldukları haberini duyurdu.

Bakanlık daha sonraki bir açıklama daha yaparak 3 askerimizin de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve şehit oldukları haberini duyurdu.

MSB, 'Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.' açıklamasında bulundu.

Bölücü terör örgütünün saldırısı sonra şehit olan 9 askerimizin isimleri ve memleketleri de açıkladı.

Bölücü terör örgütünün saldırısı sonra şehit olan 9 askerimizin isimleri ve memleketleri de açıkladı.

  • Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (Aksaray)

  • Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün (Gaziantep)

  • Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (Tuzla)

  • Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir (Gaziantep)

  • Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez  (Gaziantep)

  • Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (Niğde)

  • Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin (Adıyaman)

  • İstikam Sözleşmeli Er Murat ATAR

  • İstikam Sözleşmeli Er  Muhammed Tunahan Evcin

Acı haberler gece saatlerinde baba ocaklarına ulaşmaya başladı. 9 kahraman Türk askerinin şehit haberini alan ailelerin evine de ateş düştü.

Acı haberler gece saatlerinde baba ocaklarına ulaşmaya başladı. 9 kahraman Türk askerinin şehit haberini alan ailelerin evine de ateş düştü.
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Sosyal medyada paylaşılan şehit ailelerin evleri ise görenlerin boğazını düğümledi. Bunlardan biri Ordu’da İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar’ın evi oldu.

Sosyal medyada paylaşılan şehit ailelerin evleri ise görenlerin boğazını düğümledi. Bunlardan biri Ordu’da İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar’ın evi oldu.

Şehidimizin Ordu'nun İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki evine bayrak asıldı. 8 aylık eğitimden sonra 2 ay önce göreve başladığı öğrenildi.

Şehidimizin Ordu'nun İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki evine bayrak asıldı. 8 aylık eğitimden sonra 2 ay önce göreve başladığı öğrenildi.

Şehidin babası Vahip Atar'ın da 2021 yılında meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Şehidin babası Vahip Atar'ın da 2021 yılında meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Şehit olan kahraman Türk askerlerimizden bir tanesi de Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir oldu.

Şehit olan kahraman Türk askerlerimizden bir tanesi de Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir oldu.

6 Şubat'taki depremde Kahramanmaraş'ta evi yıkıldığı öğrenilen şehidin ailesinin Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'ndeki çadırda yaşadığı ortaya çıktı.

6 Şubat'taki depremde Kahramanmaraş'ta evi yıkıldığı öğrenilen şehidin ailesinin Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'ndeki çadırda yaşadığı ortaya çıktı.
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Gözyaşlarına boğulan çiftin kaldığı çadır kent de bayraklarla donatıldı. Acılı ailenin konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldığı belirtildi.

Gözyaşlarına boğulan çiftin kaldığı çadır kent de bayraklarla donatıldı. Acılı ailenin konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldığı belirtildi.

Şehitlerimizin baba ocaklarından gelen kareler görenlerin bir kez daha boğazlarını düğümledi.

Şehitlerimizin baba ocaklarından gelen kareler görenlerin bir kez daha boğazlarını düğümledi.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz ay Irak’ın kuzeyinde çıkan çatışmalar sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat'taki evi de yürek sızlatmıştı.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz ay Irak’ın kuzeyinde çıkan çatışmalar sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat'taki evi de yürek sızlatmıştı.

Tabii şehitlerimizin ailelerin yaşadığı yerleri görenler içindeki öfkeye, duyguya hakim de olamadı...

Tabii şehitlerimizin ailelerin yaşadığı yerleri görenler içindeki öfkeye, duyguya hakim de olamadı...
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