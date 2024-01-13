Şehitlerimizin Evlerini Hatta Çadırlarını Görünce Yüreğinizdeki Ateş Harlanacak
Şehitlerimizin Evlerini Hatta Çadırlarını Görünce Yüreğinizdeki Ateş Harlanacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bir kez daha acı haber verildi. Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Şehadet haberi verilen baba ocaklarından görüntüler ise yine yüreklerimizi dağladı. Kimisinin ailesi çadırda, kimisininki ise tek katlı bir gecekondudaydı...
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Terör örgütü PKK, geçtiğimiz akşam Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalışınca çatışma çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada 6 şehidimizin olduğu belirtildi. Mehmetçiklerimizden 3'ününde durumunun ağır olduğu belirtildi.
Bakanlık daha sonraki bir açıklama daha yaparak 3 askerimizin de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve şehit oldukları haberini duyurdu.
Bölücü terör örgütünün saldırısı sonra şehit olan 9 askerimizin isimleri ve memleketleri de açıkladı.
Acı haberler gece saatlerinde baba ocaklarına ulaşmaya başladı. 9 kahraman Türk askerinin şehit haberini alan ailelerin evine de ateş düştü.
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Sosyal medyada paylaşılan şehit ailelerin evleri ise görenlerin boğazını düğümledi. Bunlardan biri Ordu’da İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar’ın evi oldu.
Şehidimizin Ordu'nun İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki evine bayrak asıldı. 8 aylık eğitimden sonra 2 ay önce göreve başladığı öğrenildi.
Şehidin babası Vahip Atar'ın da 2021 yılında meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Şehit olan kahraman Türk askerlerimizden bir tanesi de Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir oldu.
6 Şubat'taki depremde Kahramanmaraş'ta evi yıkıldığı öğrenilen şehidin ailesinin Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'ndeki çadırda yaşadığı ortaya çıktı.
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Gözyaşlarına boğulan çiftin kaldığı çadır kent de bayraklarla donatıldı. Acılı ailenin konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldığı belirtildi.
Şehitlerimizin baba ocaklarından gelen kareler görenlerin bir kez daha boğazlarını düğümledi.
Hatırlarsanız, geçtiğimiz ay Irak’ın kuzeyinde çıkan çatışmalar sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat'taki evi de yürek sızlatmıştı.
Tabii şehitlerimizin ailelerin yaşadığı yerleri görenler içindeki öfkeye, duyguya hakim de olamadı...
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