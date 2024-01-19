Nefret Ettiği Burçları Sıralayan Gupse Özay, "Muhabbeti Anında Keserim" Dedi, Ortalık Ayağa Kalktı!
Nefret Ettiği Burçları Sıralayan Gupse Özay, "Muhabbeti Anında Keserim" Dedi, Ortalık Ayağa Kalktı!
Yeni filmi Lohusa'nın haberini verdiğinden beri gündemden hiç düşmeyen Gupse Özay, bu sefer de İbrahim Selim ile Bu Gece programında yaptığı burç itirafıyla gündem oldu!
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Doğallığı, sempatikliği, başarılı oyunculuğu ve filmleriyle yüzümüze her seferinde koca bir tebessüm yerleştiren Gupse Özay'ın yeni filmi bugün vizyona girdi!
Mutlaka biliyorsunuzdur, Gupse Özay 2020 yılında uzun süredir beraber olduğu Barış Arduç'la evlenmişti.
İki yıl sonra da şimdilerde iki yaşına girecek olan dünya tatlısı kızları Jan Asya'yı kucaklarına aldılar!
Ama birkaç haftadır kafamızı nereye çevirsek orada Gupse Özay'ı görmemizin sebebi, kendi hamilelik ve hamilelik sonrası sürecinden yola çıkarak yazdığı ve vizyona da bugün giren "Lohusa" filmi.
Geçtiğimiz günlerde Lohusa'nın galasında Barış Arduç ve Gupse Özay'ın aşık hallerinden, ekibin tatlığına ve röportajlara her bir detay olay olmuştu, belki denk gelmişsinizdir.
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Filmi vizyona yeni girdiği ve seyirciyle buluştuğu için hemen hemen tüm programlarda baş konuk olan Gupse Özay bu sefer de İbrahim Selim ile Bu Gece programında söyledikleriyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
"Muhabbeti anında keserim dediğin burçlar var mı?" sorusu yönelten İbrahim Selim'e Akrep, Yengeç ve Balık cevabını veren ve etrafı bu burçlarla sarılı olsa da nefretini kusan Gupse Özay'a katılanlar olduğu kadar fena bozulanlar da oldu tabii... 😂
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 😂
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