Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Fotoğraflarını "Filtrelidir" Uyarısıyla Paylaşan Büşra Pekin, "Bize Bilmediğimiz Bir Şey Söyle" Dedirtti

Fotoğraflarını "Filtrelidir" Uyarısıyla Paylaşan Büşra Pekin, "Bize Bilmediğimiz Bir Şey Söyle" Dedirtti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
17.01.2024 - 23:34

Estetik müdahalesi olduğu bariz olsa da iddiaları reddeden Büşra Pekin, son fotoğraflarını 'Filtrelidir' bahanesine sığınarak paylaşınca dillere fena düştü!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hatırlarsanız, yıllar önce Büşra Pekin'i Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın efsane birinci sezonundaki "Havuçlu Anne" tiplemesiyle tanımış ve hayran kalmıştık.

Hatırlarsanız, yıllar önce Büşra Pekin'i Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın efsane birinci sezonundaki "Havuçlu Anne" tiplemesiyle tanımış ve hayran kalmıştık.

ÇGHB'den sonra da oyunculuğuna ara vermeden devam eden Büşra Pekin, diziden çok tiyatro ve film projelerinde yer aldı. Dikkat çeken detay ise, zaman geçtikçe erimesi oldu!

ÇGHB'den sonra da oyunculuğuna ara vermeden devam eden Büşra Pekin, diziden çok tiyatro ve film projelerinde yer aldı. Dikkat çeken detay ise, zaman geçtikçe erimesi oldu!

Kısa bir süre içerisinde radikal bir şekilde kilo veren Büşra Pekin'in değişimi sadece kilosuyla kalmadı. Gün geçtikçe yüzündeki değişimleri de fark eder olduk.

Kısa bir süre içerisinde radikal bir şekilde kilo veren Büşra Pekin'in değişimi sadece kilosuyla kalmadı. Gün geçtikçe yüzündeki değişimleri de fark eder olduk.

Büşra Pekin'in yüzünde birçok estetik müdahale olduğu bariz belli olsa da kendisi estetik iddialarını yalanmayı seçti.

Büşra Pekin'in yüzünde birçok estetik müdahale olduğu bariz belli olsa da kendisi estetik iddialarını yalanmayı seçti.

Geçtiğimiz günlerde yeni bir fotoğraf serisi paylaşmasının ardından gelen şok tepkilerden bu yazımızda bahsetmiştik:

Yine ve yeniden paylaşımıyla gündem oldu Büşra Pekin! Gördüğünüz fotoğrafları, "Edit program @faceapp Fotoğraflarda filtre kullanılmıştır." notuyla paylaştı.

Yine ve yeniden paylaşımıyla gündem oldu Büşra Pekin! Gördüğünüz fotoğrafları, "Edit program @faceapp Fotoğraflarda filtre kullanılmıştır." notuyla paylaştı.

Sanıyoruz ki estetik yaptırdığını reddetmekte kararlı olduğu için iddialardan sıkıldı ve olası 'yeni estetik yaptırmış' dedikodularından kaçmak için filtreye sığınmaya karar verdi kendisi...

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?