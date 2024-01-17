Fotoğraflarını "Filtrelidir" Uyarısıyla Paylaşan Büşra Pekin, "Bize Bilmediğimiz Bir Şey Söyle" Dedirtti
Fotoğraflarını "Filtrelidir" Uyarısıyla Paylaşan Büşra Pekin, "Bize Bilmediğimiz Bir Şey Söyle" Dedirtti
Estetik müdahalesi olduğu bariz olsa da iddiaları reddeden Büşra Pekin, son fotoğraflarını 'Filtrelidir' bahanesine sığınarak paylaşınca dillere fena düştü!
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Hatırlarsanız, yıllar önce Büşra Pekin'i Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın efsane birinci sezonundaki "Havuçlu Anne" tiplemesiyle tanımış ve hayran kalmıştık.
ÇGHB'den sonra da oyunculuğuna ara vermeden devam eden Büşra Pekin, diziden çok tiyatro ve film projelerinde yer aldı. Dikkat çeken detay ise, zaman geçtikçe erimesi oldu!
Kısa bir süre içerisinde radikal bir şekilde kilo veren Büşra Pekin'in değişimi sadece kilosuyla kalmadı. Gün geçtikçe yüzündeki değişimleri de fark eder olduk.
Büşra Pekin'in yüzünde birçok estetik müdahale olduğu bariz belli olsa da kendisi estetik iddialarını yalanmayı seçti.
Yine ve yeniden paylaşımıyla gündem oldu Büşra Pekin! Gördüğünüz fotoğrafları, "Edit program @faceapp Fotoğraflarda filtre kullanılmıştır." notuyla paylaştı.
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