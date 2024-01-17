'Kübra' Galasında Çağatay Ulusoy'a Bülent Ersoy Sorusu Yönelten Muhabir Beyinleri Yaktı!
'Kübra' Galasında Çağatay Ulusoy'a Bülent Ersoy Sorusu Yönelten Muhabir Beyinleri Yaktı!
18 Ocak'ta Netflix'te başlayacak olan yeni Çağatay Ulusoy dizisi 'Kübra'anın galası geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti. Ekibin röportaj verdiği sırada Çağatay Ulusoy'a yöneltilen alakasız Bülent Ersoy sorusu güldürdü!
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Hayatımıza girdiği günden beri yakışıklılığıyla dillerden düşmeyen Çağatay Ulusoy, uzun bir dinlenme arasından sonra ekranlara fazla hızlı bir dönüş yaptı!
En son Netflix'teki Terzi dizisinde, hemen ardından FOX dizisi Gaddar'ın başrolünde yer alan Ulusoy, şimdi de televizyon dizisiyle eşzamanlı olacak şekilde Netflix'teki Kübra dizisinin başrolünü üstlenecek.
18 Ocak'ta yani yarın başlayacak olan Kübra, Gökhan (Çağatay Ulusoy) isimli karakterin katıldığı bir arkadaşlık grubunda Kübra adlı kullanıcıdan aldığı gizemli mesaj sonrasında hem takipçi hem de düşman kazanarak yaşadığı olayları anlatacak.
Belki denk gelmişsinizdir, dizinin galası geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti!
Birçok ünlü ismin akın ettiği galada Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'nın kombininden, hal ve tavırlarına birçok detay gündeme çoktan oturdu bile.
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Ama ekibin röportaj verdiği sırada muhbirin sorduğu ve insanı resmen dumura uğratan soruyu da es geçemezdik!
Aniden diziyle alakalıymış gibi gözükse de tamamen konu dışı bir soru soran muhabir, Kübra'nın fragmanında Çağatay Ulusoy'a uzanan eller sahnesini, zamanında Bülent Ersoy'u Buddha sanıp tapan halkın görüntüsüne benzetti. 🙈
Yetmedi, "Siz o sahnede Bülent Ersoy'un neler yaşayıp, hissettiğini anlayabildiniz mi mesela?" diye sorunca usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da Çağatay Ulusoy da ne yapacağını ya da ne diyeceğini bilemedi 😂👇
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