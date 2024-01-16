Kimse Umudunu Kaybetmesin: Ülkenin En Yakışıklı Ünlülerinin Eski Halini Görünce Şükredeceksiniz!

Ekran başında büyük bir heyecanla izlediğimiz veya dinlediğimiz erkek ünlülerimizin yakışıklılığına diyecek laf yok!

Ama iddia ediyoruz... Kıvanç Tatlıtuğ’dan Burak Özçivit’e, Barış Arduç’tan İbrahim Çelikkol’a sadece saç, sakal veya tarzlarında gittikleri değişimle estetiksiz bir şekilde evrime nasıl kafa attıklarını görünce 'yok artık' diyecek, etrafınızda burun kıvırdığınız tüm erkeklere daha farklı bir gözle bakmaya başlayacaksınız!

Hazırsanız başlayalım! 🙈