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Kimse Umudunu Kaybetmesin: Ülkenin En Yakışıklı Ünlülerinin Eski Halini Görünce Şükredeceksiniz!

Kimse Umudunu Kaybetmesin: Ülkenin En Yakışıklı Ünlülerinin Eski Halini Görünce Şükredeceksiniz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
17.01.2024 - 02:38

Ekran başında büyük bir heyecanla izlediğimiz veya dinlediğimiz erkek ünlülerimizin yakışıklılığına diyecek laf yok! 

Ama iddia ediyoruz... Kıvanç Tatlıtuğ’dan Burak Özçivit’e, Barış Arduç’tan İbrahim Çelikkol’a sadece saç, sakal veya tarzlarında gittikleri değişimle estetiksiz bir şekilde evrime nasıl kafa attıklarını görünce 'yok artık' diyecek, etrafınızda burun kıvırdığınız tüm erkeklere daha farklı bir gözle bakmaya başlayacaksınız! 

Hazırsanız başlayalım! 🙈

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Burak Özçivit:

Burak Özçivit:

Mert Ramazan Demir:

Mert Ramazan Demir:

Barış Arduç:

Barış Arduç:

Engin Altan Düzyatan:

Engin Altan Düzyatan:

Nejat İşler:

Nejat İşler:
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İbrahim Çelikkol:

İbrahim Çelikkol:

Kıvanç Tatlıtuğ:

Kıvanç Tatlıtuğ:

Kaan Urgancıoğlu:

Kaan Urgancıoğlu:

Murat Boz:

Murat Boz:

Onur Tuna:

Onur Tuna:
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Kenan İmirzalıoğlu:

Kenan İmirzalıoğlu:

Aras Bulut İynemli:

Aras Bulut İynemli:

Birkan Sokullu:

Birkan Sokullu:

Can Yaman:

Can Yaman:

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