Dans Videosuna "Kalçası Yok" Yorumları Yağan Berrak Tüzünataç, Eleştirenlere Tane Tane Cevap Verdi
Dans Videosuna "Kalçası Yok" Yorumları Yağan Berrak Tüzünataç, Eleştirenlere Tane Tane Cevap Verdi
Paylaştığı dans videosu üzerine, hem kilosu hem de kalçasıyla ilgili birçok yorum alan Berrak Tüzünataç, eleştirilerin hepsine tüm kibarlığıyla 'size ne' tadında bir cevapla geldi!
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En son Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'yle beraber Terzi'de rol alan Tüzünataç, başarılı oyunculuk performansıyla olduğu kadar kusursuz fiziği, güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor.
Belki denk gelmişsizdir, geçtiğimiz gün yine şahane gözüktüğü bir videosunu paylaşmış, bir de küçük dans şovu yapmıştı.
Elbette Tüzünataç'ın dansını da fiziğini de beğenen, hayran kalan çoktu fakat sosyal medya kullanıcılarının asıl odağı güzel oyuncunun zayıflığı ve "kalçasızlığında" kaldı.
Geçtiğimiz saatlerde, sadece bir yoruma yetişen Berrak Tüzünataç'tan kilosuna ve görünümüne gelen eleştirilerin tümüne cevap verdiği ve kendini tane tane anlattığı videolar geldi!
Önce, "Yaklaşık 7-8 senedir falan aynı kilodayım. Çok da memnunum kendimin bu halinden. Gözüm gibi bakıyorum kendime. Fakat ne zaman bir yere gitsem, bir şey giysem falan bir grup insan kendi hayat gündemlerini bir kenara bırakıp, benim kaç kilo olduğum, nasıl göründüğüm, nasıl görünmem gerektiğimle ilgili bi mesai harcıyorlar. Buna çok şaşırıyorum, hayatta bir sürü çok daha önemli şey var!" dedi.
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Sonra da, "Ben memnunum ve önemli olan da bu. Ve herkes umarım kendinden en memnun olduğu haldedir, halde olmalıdır. Başka da bu bizim bir konumuz değildir. Keyfimize bakalım. Giyim, kuşam, kilo vesaire bunlar kişinin kendisini bağlayan şeyler. Değil mi? Öpüyorum herkesi" diyerek herkesi bir güzel susturmuş oldu!
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