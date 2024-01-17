Dans Videosuyla Gündeme Gelen Berrak Tüzünataç'a Tepki Gösteren Cenk Eren, Hamlesinden Çabuk Vazgeçti
Dans Videosuyla Gündeme Gelen Berrak Tüzünataç'a Tepki Gösteren Cenk Eren, Hamlesinden Çabuk Vazgeçti
Hatırlarsanız Berrak Tüzünataç, dün paylaştığı dans videosuyla bir hayli eleştirilmişti. Tüzünataç'ı eleştiren isimlerden bir tanesi de Cenk Eren oldu. Eren önce Tüzünataç'ın videosuna yazdı yazıştırdı sonra da yazdıklarından vazgeçip sildi.
Detaylara birlikte bakalım!
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Berrak Tüzünataç, hem oyunculuğu hem güzelliği hem de şahsına münhasır kişiliği ile magazin gündeminin en çk konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Ünlü isim, dobra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile de sık sık gündeme geliyor.
Tüzünataç, bu sefer de dün paylaştığı dans videosu ve kombini ile eleştirilerin odağı olmuştu hatırlarsanız.
Ünlü isim geçtiğimiz saatlerde "şehit haberlerimiz varken bu ne hal" gibi yorumlarla da karşılaştı.
Tüzünataç'ı eleştiren isimlerden biri de Cenk Eren oldu.
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Eren, Tüzünataç'a "Sizin eşiniz, dostunuz, arkadaşınız yok mu? Sizi kimse uyarmıyor mu? Çok yazık." sözleriyle çıkıştı.
Ancak Cenk Eren tepkisinden çabuk vazgeçti ve paylaşımını kısa süre içerisinde sildi.
Siz Cenk Eren'in sitem dolu bu tepkisine katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!
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