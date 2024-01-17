Dans Videosuyla Gündeme Gelen Berrak Tüzünataç'a Tepki Gösteren Cenk Eren, Hamlesinden Çabuk Vazgeçti

Hatırlarsanız Berrak Tüzünataç, dün paylaştığı dans videosuyla bir hayli eleştirilmişti. Tüzünataç'ı eleştiren isimlerden bir tanesi de Cenk Eren oldu. Eren önce Tüzünataç'ın videosuna yazdı yazıştırdı sonra da yazdıklarından vazgeçip sildi.

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