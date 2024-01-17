Mika Raun, Tayland'a Cinsiyet Ameliyatı İçin Gittiği İddialarını Doğruladı: "Prensesiniz Geldi"
Mika Raun, Tayland'a Cinsiyet Ameliyatı İçin Gittiği İddialarını Doğruladı: "Prensesiniz Geldi"
Tayland'a cinsiyet ameliyatı için gittiği iddia edilen Mika Raun, sessizliğini bozdu. Paylaştığı hikayeler ve esprili videoyla cinsiyet geçiş ameliyatının tamamlandığını duyurdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
TikTok'ta yayınladığı videolarla kısa bir sürede fenomen olan Mika Raun, cinsiyet geçiş sürecine girmesiyle beraber merak edilen isimlerden biri haline geldi.
TikTok dünyasını ardı ardına geçirdiği estetik operasyonlarla kasıp kavuran Mika'nın yalnızca değişimi değil sır gibi sakladığı aşk hayatı da gündemden düşmek bilmedi.
Henüz adını da bilmediğimiz kendisini de görmediğimiz sevgilisinin elini ayağını öptüğü "Kocam şaka mı?" videolarına mutlaka denk gelmişsinizdir.
İşte yine o sevgilisiyle yılbaşını Tayland'da karşılamaya gitmişti Mika. Yılbaşı gecesinde birçok paylaşım yapsa da o günden sonra Mika'nın sesi soluğu birden kesildi.
Normalde her gün, hayatının her anını paylaşmasına alışık olduğumuz Mika'dan uzun süre hiçbir paylaşım gelmeyince, haliyle Tayland'a cinsiyet ameliyatı olmaya gittiği yönünde dedikodular dolaşmaya başladı! İlk iddia da Yağmur Çevik'ten gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aradan yalnızca iki gün geçti ve Mika girdiği delikten çıkmaya karar verdi nihayet! İlk önce hastane odasından paylaşım yaptı 👇
Hemşireleriyle beraber "Prensesiniz geldi" notuyla paylaştığı fotoğrafla da cinsiyet ameliyatı iddialarını doğrulamış oldu.
Ayrıca efsane Twilight filmine de bir gönderme geldi kendisinden... Bella'nın vampire dönüşmeden önce kalbinin durduğu ve sonradan baştan aşağı canlandığı sahneyi "Ve işte ben" diyerek paylaştı Mika. Ardından da ara verdiği paylaşımlarına tam gaz devam etti...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda