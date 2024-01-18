Lohusalıktan Çıkıp "Lohusa" Filminin Galasına Katılan Ezgi Mola, Annelikle İlgili Samimi Açıklamalarda Bulundu
Lohusalıktan Çıkıp "Lohusa" Filminin Galasına Katılan Ezgi Mola, Annelikle İlgili Samimi Açıklamalarda Bulundu
Kaynak: https://www.posta.com.tr/magazin/ezgi...
Geçtiğimiz Kasım ayında oğlu Can'ı kucağını alan Ezgi Mola, doğumdan sonra ilk defa bir etkinliğe katıldı. Gupse Özay'ın 'Lohusa' filminin galasında görüntülenen Ezgi Mola, annelikle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Detaylar içeriğimizde...👇
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Ünlü camiasının sempatik ismi Ezgi Mola, hepinizin takip ettiği gibi geçtiğimiz yıl Mustafa Aksakallı ile dünyaevine girmişti.
Ardından da Ezgi Mola'nın hamilelik haberiyle içimiz kıpır kıpır olmuştu.
"Ha bugün ha yarın doğurdum" diyerek paylaşımlar yapan Ezgi Mola geçtiğimiz Kasım ayında oğlu Can'ı kucağına aldı.
Sonrasında yaptığı birbirinden tatlı paylaşımlar içimizi ısıtırken Ezgi Mola, geçtiğimiz gün Gupse Özay'ın "Lohusa" filminin galasına katıldı.
'Posta'nın haberine göre ünlü oyuncu doğumdan uzun süre sonra 'Lohusa' filminin galasına katılarak bir etkinlikte boy gösterdi.
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Ünlü oyuncu, "Annelik çok güzel geçiyor. Bir günün bu kadar hızlı geçtiğini daha önce görmemiştim. Galaya gerçek bir lohusa olarak geldim. Şaka bir yana benimkisi geçmiş. Mustafa şu an evde. Can'a o bakıyor, ben de buraya geldim" diyerek ilk açıklamasını yaptı.
Film sektörüyle ilgili yorumlarını yapan Ezgi Mola, "Bana hep 'hamile duası, lohusa duası' diyorlar, 'Dua eder misin?' diyorlar. Bu dünyanın en güzel duygusu. Allah herkese nasip etsin" diyerek annelikle ilgili son cümleleriyle açıklamasını bitirdi.
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