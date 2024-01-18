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Samimi Tavırlarına "Bizimki Kardeşlik" Diyen Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol İkilisinden Yeni Paylaşım

Samimi Tavırlarına "Bizimki Kardeşlik" Diyen Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol İkilisinden Yeni Paylaşım

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
18.01.2024 - 11:28

Ekranların iki sevilen oyuncusu Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Kuş Uçuşu dizisinde bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde yapılan galada samimi tavırları dikkat çekerken ikiliden 'doğalımız o' açıklaması gelmişti. 

Şimdi ise İbrahim Çelikkol'dan yeni paylaşım geldi.

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Netflix'in popüler yapımı Kuş Uçuşu'nun ikinci sezonu da seyirciyle buluştu.

Netflix'in popüler yapımı Kuş Uçuşu'nun ikinci sezonu da seyirciyle buluştu.

Başrollerini Miray Daner ve Birce Akalay'ın üstlendiği Kuş Uçuşu, hem konusu hem de oyuncularıyla büyük beğeni toplamıştı. Aralık ayında ikinci sezonu yayınlanan dizi, izleyicilerini merakta bırakmıştı bir süre.

Diziyi izlemediyseniz bile Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un partner olduğunu, üstelik müthiş bir uyumları olduğunu anlamışsınızdır.

Diziyi izlemediyseniz bile Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un partner olduğunu, üstelik müthiş bir uyumları olduğunu anlamışsınızdır.

Leyla ve Kenan karakterlerine hayat veren ünlü isimler, dizide müthiş bir performans sergileyerek ne kadar uyumlu olduklarını kanıtlamış oldular. Öyle ki diziyi izlemeyenler bile bu ikiliye hakimdir.

Kuş Uçuşu'nun ikinci sezon galası da Aralık ayında düzenlendi. Bütün oyuncular galadaki yerlerini aldı.

Kuş Uçuşu'nun ikinci sezon galası da Aralık ayında düzenlendi. Bütün oyuncular galadaki yerlerini aldı.

Ünlü isimler birbirleriyle kamera karşısına geçerken, diziyle ilgili soruları yanıtlarken tüm dikkatleri üzerine çeken o çift de İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'dan başkası değildi!

Özellikle de İbrahim Çelikkol'un Birce Akalay'ın omzunu öptüğü anlar epey dikkat çekmişti.

Özellikle de İbrahim Çelikkol'un Birce Akalay'ın omzunu öptüğü anlar epey dikkat çekmişti.

Kimileri 'yoksa aşk mı var?' diye sorgulamaya başlamışken, ikiliden bu iddialara yanıt da gecikmemişti. Birce Akalay, sessizliğini bozan kişi olarak sosyal medyanın diline düşen bu anlara açıklama yapmıştı.

“Ne garip ya, bizim doğalımız o. Siz arkadaşınıza temas etmez misiniz? Bizimki kardeşlik."

“Ne garip ya, bizim doğalımız o. Siz arkadaşınıza temas etmez misiniz? Bizimki kardeşlik."

'Bizimki kardeşlik' açıklamasına elbette inananlar olduğu kadar inanmayanlar da vardı. Bu süre zarfında iki taraftan da başka bir açıklama gelmedi.

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Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar! İbrahim Çelikkol, Birce Akalay ile olan bu pozunu "Bircom 🖤" notunu düşerek paylaştı.

Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar! İbrahim Çelikkol, Birce Akalay ile olan bu pozunu "Bircom 🖤" notunu düşerek paylaştı.

Çelikkol'un bu paylaşımına gelen yorumlar ise, ikilinin ne kadar uyumlu olduğuna yönelik!

Tabii bu paylaşımı kendi hesabından paylaşan Birce Akalay da kalp emojileri koymayı ihmal etmedi.

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