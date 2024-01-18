Samimi Tavırlarına "Bizimki Kardeşlik" Diyen Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol İkilisinden Yeni Paylaşım
Samimi Tavırlarına "Bizimki Kardeşlik" Diyen Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol İkilisinden Yeni Paylaşım
Ekranların iki sevilen oyuncusu Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Kuş Uçuşu dizisinde bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde yapılan galada samimi tavırları dikkat çekerken ikiliden 'doğalımız o' açıklaması gelmişti.
Şimdi ise İbrahim Çelikkol'dan yeni paylaşım geldi.
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Netflix'in popüler yapımı Kuş Uçuşu'nun ikinci sezonu da seyirciyle buluştu.
Diziyi izlemediyseniz bile Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un partner olduğunu, üstelik müthiş bir uyumları olduğunu anlamışsınızdır.
Kuş Uçuşu'nun ikinci sezon galası da Aralık ayında düzenlendi. Bütün oyuncular galadaki yerlerini aldı.
Özellikle de İbrahim Çelikkol'un Birce Akalay'ın omzunu öptüğü anlar epey dikkat çekmişti.
“Ne garip ya, bizim doğalımız o. Siz arkadaşınıza temas etmez misiniz? Bizimki kardeşlik."
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Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar! İbrahim Çelikkol, Birce Akalay ile olan bu pozunu "Bircom 🖤" notunu düşerek paylaştı.
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