Bu Sefer de Ülkenin En Güzel Kadınlarını Hedef Aldı: Tuğba Ekinci, Defne Samyeli'yi Yerden Yere Vurdu!
Bu Sefer de Ülkenin En Güzel Kadınlarını Hedef Aldı: Tuğba Ekinci, Defne Samyeli'yi Yerden Yere Vurdu!
Skandal açıklamaları bitmeyen, hemcinslerine sürekli sataşıp laf atan ve söylediği her şeyin de tersini uygulayan Tuğba Ekinci, bu sefer ülkenin tüm güzel kadınlarını hedef aldı. Özellikle Defne Samyeli'ne demediğini bırakmadı...
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"O Şimdi Asker" şarkısıyla ünlenen Tuğba Ekinci, sivri dilli açıklamaları ve enteresan paylaşımlarıyla ne yapıp edip bir şekilde gündemde kalmayı başaran isimlerden biri.
Özellikle son dönemlerde ahlak bekçiliğine varan açıklamaları ve hemcinslerine yaptığı radikal eleştirilerle gündeme gelen Ekinci, söylediği ve savunduğu her şeyin tersine paylaşımlar yapmasıyla da meşhur.
Peş peşe insana "Yok artık bu kadar da değil" dedirten açıklamalarda bulunan ve eleştirilerin odağı haline gelen Ekinci, bu sefer de ülkenin en güzel kadınlarını hedef aldı. Serenay Sarıkaya, Fahriye Evcen, en çok da Defne Samyeli'ni yerden yere vuran Tuğba Ekinci yine ve yeniden tepki çekmeyi başardı.
"Ben Türkiye'nin en güzel kadınıyım. Resmen ne botoksum ne estetiğim var, kabul etsin herkes!" dedikten sonra önce Serenay Sarıkaya'ya yorum yapan Tuğba Ekinci, "Serenay'da bile vardır ha! Vardır, gelsin incelesin." dedi.
Ardından, "Bana çıkıp desinler ama benim yaşıma gelsinler. Ben şu anda 46 yaşındayım. Bir kişi de bana desin ki Tuğba Ekinci'nin yaşındayım estetik yok." cümlelerini kuran Tuğba Ekinci, konuyu bir anda Defne Samyeli'ye getirdi.
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Yetmedi, "Bak, Fahriye Evcen estetik. Beren Saat yaptırmış, en son ağız kenarları konuşuldu. Kim geliyor aklına? Herkes! Bir tek benim estetiğim yok, bu lütfen çok ciddiye alınsın, bu dünya meselesi!" dedi.
Son olarak da "Bunu lütfen atlamıyorsunuz, ekmek yemiyorsunuz, su içmiyorsunuz, benim estetiksiz olduğumu konuşuyorsunuz!" deyip kahkahalar atarak kapattı konuşmasını. Yorum da söz de sizin... Diyecek laf bulamıyoruz artık! 😂
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