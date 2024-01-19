Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Bu Sefer de Ülkenin En Güzel Kadınlarını Hedef Aldı: Tuğba Ekinci, Defne Samyeli'yi Yerden Yere Vurdu!

Bu Sefer de Ülkenin En Güzel Kadınlarını Hedef Aldı: Tuğba Ekinci, Defne Samyeli'yi Yerden Yere Vurdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
20.01.2024 - 00:42

Skandal açıklamaları bitmeyen, hemcinslerine sürekli sataşıp laf atan ve söylediği her şeyin de tersini uygulayan Tuğba Ekinci, bu sefer ülkenin tüm güzel kadınlarını hedef aldı. Özellikle Defne Samyeli'ne demediğini bırakmadı...

İçeriğin Devamı Aşağıda

"O Şimdi Asker" şarkısıyla ünlenen Tuğba Ekinci, sivri dilli açıklamaları ve enteresan paylaşımlarıyla ne yapıp edip bir şekilde gündemde kalmayı başaran isimlerden biri.

"O Şimdi Asker" şarkısıyla ünlenen Tuğba Ekinci, sivri dilli açıklamaları ve enteresan paylaşımlarıyla ne yapıp edip bir şekilde gündemde kalmayı başaran isimlerden biri.

Özellikle son dönemlerde ahlak bekçiliğine varan açıklamaları ve hemcinslerine yaptığı radikal eleştirilerle gündeme gelen Ekinci, söylediği ve savunduğu her şeyin tersine paylaşımlar yapmasıyla da meşhur.

Özellikle son dönemlerde ahlak bekçiliğine varan açıklamaları ve hemcinslerine yaptığı radikal eleştirilerle gündeme gelen Ekinci, söylediği ve savunduğu her şeyin tersine paylaşımlar yapmasıyla da meşhur.

Peş peşe insana "Yok artık bu kadar da değil" dedirten açıklamalarda bulunan ve eleştirilerin odağı haline gelen Ekinci, bu sefer de ülkenin en güzel kadınlarını hedef aldı. Serenay Sarıkaya, Fahriye Evcen, en çok da Defne Samyeli'ni yerden yere vuran Tuğba Ekinci yine ve yeniden tepki çekmeyi başardı.

Peş peşe insana "Yok artık bu kadar da değil" dedirten açıklamalarda bulunan ve eleştirilerin odağı haline gelen Ekinci, bu sefer de ülkenin en güzel kadınlarını hedef aldı. Serenay Sarıkaya, Fahriye Evcen, en çok da Defne Samyeli'ni yerden yere vuran Tuğba Ekinci yine ve yeniden tepki çekmeyi başardı.

"Ben Türkiye'nin en güzel kadınıyım. Resmen ne botoksum ne estetiğim var, kabul etsin herkes!" dedikten sonra önce Serenay Sarıkaya'ya yorum yapan Tuğba Ekinci, "Serenay'da bile vardır ha! Vardır, gelsin incelesin." dedi.

"Ben Türkiye'nin en güzel kadınıyım. Resmen ne botoksum ne estetiğim var, kabul etsin herkes!" dedikten sonra önce Serenay Sarıkaya'ya yorum yapan Tuğba Ekinci, "Serenay'da bile vardır ha! Vardır, gelsin incelesin." dedi.

'Dişlerde de mi yok?' diye soran muhabire, 'Dişlerim yapma, bir tek dişlerim. Onlar çocukken yapıldı o da sayılmaz artık' açıklamasında bulundu. 'Ben kabul etmiyorum, bir kişi de diyemez Tuğba Ekinci'den daha güzelim diye' ifadelerini kullandı.

Ardından, "Bana çıkıp desinler ama benim yaşıma gelsinler. Ben şu anda 46 yaşındayım. Bir kişi de bana desin ki Tuğba Ekinci'nin yaşındayım estetik yok." cümlelerini kuran Tuğba Ekinci, konuyu bir anda Defne Samyeli'ye getirdi.

Ardından, "Bana çıkıp desinler ama benim yaşıma gelsinler. Ben şu anda 46 yaşındayım. Bir kişi de bana desin ki Tuğba Ekinci'nin yaşındayım estetik yok." cümlelerini kuran Tuğba Ekinci, konuyu bir anda Defne Samyeli'ye getirdi.

'Defne Samyeli mesela, çok abartıyorsunuz! Her yeri ellenmiş, her yerde dokunmalar, estetikler. Nesi güzel ayol? Estetik resmen, her yeri estetik!' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yetmedi, "Bak, Fahriye Evcen estetik. Beren Saat yaptırmış, en son ağız kenarları konuşuldu. Kim geliyor aklına? Herkes! Bir tek benim estetiğim yok, bu lütfen çok ciddiye alınsın, bu dünya meselesi!" dedi.

Yetmedi, "Bak, Fahriye Evcen estetik. Beren Saat yaptırmış, en son ağız kenarları konuşuldu. Kim geliyor aklına? Herkes! Bir tek benim estetiğim yok, bu lütfen çok ciddiye alınsın, bu dünya meselesi!" dedi.

Son olarak da "Bunu lütfen atlamıyorsunuz, ekmek yemiyorsunuz, su içmiyorsunuz, benim estetiksiz olduğumu konuşuyorsunuz!" deyip kahkahalar atarak kapattı konuşmasını. Yorum da söz de sizin... Diyecek laf bulamıyoruz artık! 😂

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın