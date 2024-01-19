Bu Sefer de Ülkenin En Güzel Kadınlarını Hedef Aldı: Tuğba Ekinci, Defne Samyeli'yi Yerden Yere Vurdu!

'Dişlerde de mi yok?' diye soran muhabire, 'Dişlerim yapma, bir tek dişlerim. Onlar çocukken yapıldı o da sayılmaz artık' açıklamasında bulundu. 'Ben kabul etmiyorum, bir kişi de diyemez Tuğba Ekinci'den daha güzelim diye' ifadelerini kullandı.