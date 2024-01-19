Konuya Dahil Olmasa Olmazdı: Uzaydan Sürgün Edildiğine İnanan Mustafa Topaloğlu İlk Türk Astronota Sitem Etti
Konuya Dahil Olmasa Olmazdı: Uzaydan Sürgün Edildiğine İnanan Mustafa Topaloğlu İlk Türk Astronota Sitem Etti
Mesele uzay ve dünya olduğunda sansasyonel açıklamaları sağ olsun akıllara ilk gelen isim olan Mustafa Topaloğlu, ilk Türk astronotun uzaya gitmesini kaldıramadı. Sitemkar paylaşımıyla büyük güldürdü!
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Biliyorsunuz ki geçtiğimiz saatlerde, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.
Tüm Türkiye birlikte geri sayım yaptık ve o anları hafızalarımıza kazıdık!
Böylelikle de 43 yaşındaki tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı, birkaç saat önce çıktığı uzay yolculuğuyla Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçti!
Konu uzay ve dünya olduğu zaman akıllara gelen ilk isimlerden biri kendisine "uzaylı" olarak hitap edilen Musafa Topaloğlu'dur, bilen bilir...
Daha önce olaylara oldukça farklı bir yerden bakan ve "Güneş doğup batmıyor, Dünya döndüğü için öyle gözüküyor." gibi sansasyonel (!) açıklamalar yapan Mustafa Topaloğlu, az önce ilk Türk astronot ve uzay yolculuğuna da yorumunu eksik etmedi tabii ki!
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Bu işin bilir kişisi (!) olan Topaloğlu, uzayda Mustafa Topaloğlu 'hayratının' önünde duran astronotlu bir fotoğraf paylaştı. Hem ilk Türk astronotumuza sitem etti, hem de Elon Musk'a selamlarını iletti 🙈
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