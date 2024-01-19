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Avatar Atakan'ın Minik Kızı Zenia'nın Selda Bağcan'a Benzerliği Dumura Uğrattı: "Bu Benzerlik Şaka mı?"

Avatar Atakan'ın Minik Kızı Zenia'nın Selda Bağcan'a Benzerliği Dumura Uğrattı: "Bu Benzerlik Şaka mı?"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
19.01.2024 - 21:15

Çocuklarla yaptığı paylaşımlarla güldüren ve eğlendiren Avatar Atakan'ın minik kızı Zenia'yı Selda Bağcan'a benzettiği anlar çok güldürdü!

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2016 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler programına ünlüler takımından dahil olan Avatar Atakan, mücadelesini şampiyonlukla taçlandırmıştı hatırlarsanız!

2016 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler programına ünlüler takımından dahil olan Avatar Atakan, mücadelesini şampiyonlukla taçlandırmıştı hatırlarsanız!

Hem Muay Thai hem kick boks sporcusu olan "Avatar" lakaplı Atakan dalında birçok başarı etmesinin yanında, Survivor'daki efendi tavırları ve performansıyla da büyük bir hayran kitlesi edinmişti.

Hem Muay Thai hem kick boks sporcusu olan "Avatar" lakaplı Atakan dalında birçok başarı etmesinin yanında, Survivor'daki efendi tavırları ve performansıyla da büyük bir hayran kitlesi edinmişti.

Survivor'dan sonra 2017 yılında Serap Korkmaz ile dünyaevine giren Avatar Atakan, zaman içerisinde eşiyle beraber yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı.

Survivor'dan sonra 2017 yılında Serap Korkmaz ile dünyaevine giren Avatar Atakan, zaman içerisinde eşiyle beraber yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı.

2018 yılında ilk çocukları, sapsarı ve dünya güzeli Aslan'ı kucağına alan çiftin paylaşımlarına Aslan'la yaşadıkları anlar da eklenince tadından yenmez oldu.

2018 yılında ilk çocukları, sapsarı ve dünya güzeli Aslan'ı kucağına alan çiftin paylaşımlarına Aslan'la yaşadıkları anlar da eklenince tadından yenmez oldu.

Aslan'dan 5 yıl sonra da kızları Zenia katıldı aralarına! ❤️ Aslan'ın sapsarı oluşunun aksine simsiyah saçlara sahip olan Zenia, doğduğu günden beri sosyal medya kullanıcılarının takibindeydi.

Aslan'dan 5 yıl sonra da kızları Zenia katıldı aralarına! ❤️ Aslan'ın sapsarı oluşunun aksine simsiyah saçlara sahip olan Zenia, doğduğu günden beri sosyal medya kullanıcılarının takibindeydi.
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Hem kızı hem de oğluyla birçok paylaşım yapan çiftin aile hayatı ve mutlulukları herkesi imrendirecek boyuta geldi artık, nazar değmesin! 🧿

Kızını da oğlunu da şekilden şekle sokan ve eğlenceli videolar paylaşan Avatar Atakan, geçtiğimiz saatlerde Zenia'lı paylaşımlarına bir yenisini ekledi ve kızını Selda Bağcan'a benzetti 🙈

Kızını da oğlunu da şekilden şekle sokan ve eğlenceli videolar paylaşan Avatar Atakan, geçtiğimiz saatlerde Zenia'lı paylaşımlarına bir yenisini ekledi ve kızını Selda Bağcan'a benzetti 🙈

Selda Bağcan'ın dillere düşen çarşı pazar konser kombiniyle Zenia'nın benzer kombinli pozlarını "Bu benzerlik şaka mı 😇 Sondaki gülüşü beni benden alıyor 😇Usta sanatçı @seldabagcanofficial ‘ a Selda hanımdan daha çok benziyor. Yıllarca eşsiz sesiyle kilometrelerce koştuk. Keşke seside benzese 🙏 Siz ne düşünüyorsunuz?" notuyla paylaştı.

Minik Zenia'nın Selda Bağcan'a benzerliği ise hem şaşırttı hem güldürdü! 👇

Minik Zenia'nın Selda Bağcan'a benzerliği ise hem şaşırttı hem güldürdü! 👇

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