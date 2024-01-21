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Sude Belkıs ve Jahrein-Swaggybark Savaşında İkinci Perde: Kerimcan'ın Onedio'ya Yanıtı Olay Oldu

Sude Belkıs ve Jahrein-Swaggybark Savaşında İkinci Perde: Kerimcan'ın Onedio'ya Yanıtı Olay Oldu

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 16:57

Geçtiğimiz günlerde Onedio'ya konuk olan ve kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Kerimcan Durmaz favori yeni nesil içerik üreticisini de açıkladı. Soruya Sude Belkıs yanıtını veren Kerimcan Durmaz bilmeden de olsa bir savaşta taraf oldu desek yeridir!

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Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorsanız Sude Belkıs'ı ve BelkısTV'yi muhtemelen duymuşsunuzdur.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorsanız Sude Belkıs'ı ve BelkısTV'yi muhtemelen duymuşsunuzdur.

Duymadıysanız da hemen tanıtalım. Twitch ve YouTube gibi mecralarda farklı içerikler üreten ve bunları BelkısTV altında toplayan Sude Belkıs aynı zamanda Twitter ve Instagram gibi mecralarda da son derece aktif.

Belkıs'ın Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde "En İyi Online İçerik Üreticisi" dalında aday gösterilmesi kısa süre önce büyük bir kavganın fitilini ateşlemişti.

Belkıs'ın Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde "En İyi Online İçerik Üreticisi" dalında aday gösterilmesi kısa süre önce büyük bir kavganın fitilini ateşlemişti.

Adaylığı büyük tartışma konusu olan Belkıs sonrasında ödüle uzanan isim olsa da bu süreçte daha öncesinde de kendisine büyük eleştiriler yönelten bazı isimler yine ağır ithamlarda bulunmuştu.

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Onedio'ya konuk olup sizlerden gelen soruları yanıtlayan Kerimcan Durmaz kendisine sorulan "en beğendiğin yeni nesil influencer kim" sorusuna Sude Belkıs yanıtını verince ortalık bir kez daha karıştı!

Belkıs ise Kerimcan'ın bu yanıtını Twitter hesabından paylaşarak kendisine ağır ithamlarda bulunan Jahrein'e gönderme yaptı.

Belkıs ise Kerimcan'ın bu yanıtını Twitter hesabından paylaşarak kendisine ağır ithamlarda bulunan Jahrein'e gönderme yaptı.
twitter.com

Ancak olayın başlangıç noktası tam olarak burası sayılmaz. Ödül töreni tartışmasında Belkıs'a en ağır biçimde yüklenen isimlerden olan yayıncı Swaggybark bu gönderisi ile yeni bir tartışmanın fitilini zaten ateşlemişti.

Ancak olayın başlangıç noktası tam olarak burası sayılmaz. Ödül töreni tartışmasında Belkıs'a en ağır biçimde yüklenen isimlerden olan yayıncı Swaggybark bu gönderisi ile yeni bir tartışmanın fitilini zaten ateşlemişti.
twitter.com
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Jahrein ise Swaggybark'ın gönderisinin altına Belkıs'ın paylaşımından önce bu yorumu yapmıştı.

Jahrein ise Swaggybark'ın gönderisinin altına Belkıs'ın paylaşımından önce bu yorumu yapmıştı.
twitter.com

Belkıs ise Jahrein'in kendisi hakkında söylediklerini alıntılayarak bu yanıtı verdi:

Belkıs ise Jahrein'in kendisi hakkında söylediklerini alıntılayarak bu yanıtı verdi:
twitter.com

Ve düşük izlenmeleri üzerinden kendisine taş atan Jahrein'e bu yanıtları verdi.

Ve düşük izlenmeleri üzerinden kendisine taş atan Jahrein'e bu yanıtları verdi.

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twitter.com

Her iki tarafın destekçileri de farklı yorumlarda bulunurken...

Her iki tarafın destekçileri de farklı yorumlarda bulunurken...
twitter.com
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Bu tartışmanın bir sonu olup olmayacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Bu tartışmanın bir sonu olup olmayacağını ise hep birlikte göreceğiz.
twitter.com

Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Peki siz ne düşünüyorsunuz?
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Buyurun yorumlara.

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