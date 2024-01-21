Sude Belkıs ve Jahrein-Swaggybark Savaşında İkinci Perde: Kerimcan'ın Onedio'ya Yanıtı Olay Oldu
Sude Belkıs ve Jahrein-Swaggybark Savaşında İkinci Perde: Kerimcan'ın Onedio'ya Yanıtı Olay Oldu
Geçtiğimiz günlerde Onedio'ya konuk olan ve kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Kerimcan Durmaz favori yeni nesil içerik üreticisini de açıkladı. Soruya Sude Belkıs yanıtını veren Kerimcan Durmaz bilmeden de olsa bir savaşta taraf oldu desek yeridir!
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorsanız Sude Belkıs'ı ve BelkısTV'yi muhtemelen duymuşsunuzdur.
Belkıs'ın Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde "En İyi Online İçerik Üreticisi" dalında aday gösterilmesi kısa süre önce büyük bir kavganın fitilini ateşlemişti.
Onedio'ya konuk olup sizlerden gelen soruları yanıtlayan Kerimcan Durmaz kendisine sorulan "en beğendiğin yeni nesil influencer kim" sorusuna Sude Belkıs yanıtını verince ortalık bir kez daha karıştı!
Belkıs ise Kerimcan'ın bu yanıtını Twitter hesabından paylaşarak kendisine ağır ithamlarda bulunan Jahrein'e gönderme yaptı.
Ancak olayın başlangıç noktası tam olarak burası sayılmaz. Ödül töreni tartışmasında Belkıs'a en ağır biçimde yüklenen isimlerden olan yayıncı Swaggybark bu gönderisi ile yeni bir tartışmanın fitilini zaten ateşlemişti.
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Jahrein ise Swaggybark'ın gönderisinin altına Belkıs'ın paylaşımından önce bu yorumu yapmıştı.
Belkıs ise Jahrein'in kendisi hakkında söylediklerini alıntılayarak bu yanıtı verdi:
Ve düşük izlenmeleri üzerinden kendisine taş atan Jahrein'e bu yanıtları verdi.
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Her iki tarafın destekçileri de farklı yorumlarda bulunurken...
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Bu tartışmanın bir sonu olup olmayacağını ise hep birlikte göreceğiz.
Peki siz ne düşünüyorsunuz?
Buyurun yorumlara.
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