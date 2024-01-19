Twitch Yayıncısından Şok Açıklama: Otelde Ekip Arkadaşı Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradı

Nazar 'nanazort' Toyoğlu, ağırlıklı olarak CS:GO yayını yapmakta. Bunun yanında farklı oyunlar ve sohbet içerikleri ile kendine ait bir kitle oluşturmayı başarmıştı. Bu olaydan birkaç gün önce de Jahrein'in yayınına konuk olmuş, bu bu yayın sırasında da komik ve eğlenceli görüntüler ortaya çıkmıştı.