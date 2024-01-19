Twitch Yayıncısından Şok Açıklama: Otelde Ekip Arkadaşı Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradı
Twitch Yayıncısından Şok Açıklama: Otelde Ekip Arkadaşı Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradı
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Twitch yayıncısı "nanazort" CS:GO yayınları ve eğlenceli içerikleri ile tanınıyordu.
Korkunç olayın detaylarını Instagram hesabında anlattı.
Tacizle başayan olay fiziksel yaralamaya kadar gitti.
Suçlunun gerekli cezayı alması için sosyal medyadan destek mesajları yağdı.
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Twitch yayıncısı Ahmet "Jahrein" Sonuç , olayın takipçisi olduğunu ve tüm hukuki süreçte yardımcı olacağını belirtti.
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