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Twitch Yayıncısından Şok Açıklama: Otelde Ekip Arkadaşı Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradı

Twitch Yayıncısından Şok Açıklama: Otelde Ekip Arkadaşı Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradı

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 11:34

Twitch'de CS:GO yayınları ile tanınan Nazar 'nanazort' Toyoğlu, Instagram'da paylaştığı hikâye ile ortalığı ayağa kaldırdı. Ekip üyelerinden birisi tarafından tacize uğradığını anlatan yayıncı,arkadaşının da fiziksel saldırıya uğradığını anlattı.

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Twitch yayıncısı "nanazort" CS:GO yayınları ve eğlenceli içerikleri ile tanınıyordu.

Twitch yayıncısı "nanazort" CS:GO yayınları ve eğlenceli içerikleri ile tanınıyordu.

Nazar 'nanazort' Toyoğlu, ağırlıklı olarak CS:GO yayını yapmakta. Bunun yanında farklı oyunlar ve sohbet içerikleri ile kendine ait bir kitle oluşturmayı başarmıştı. Bu olaydan birkaç gün önce de Jahrein'in yayınına konuk olmuş, bu bu yayın sırasında da komik ve eğlenceli görüntüler ortaya çıkmıştı.

Korkunç olayın detaylarını Instagram hesabında anlattı.

Tacizle başayan olay fiziksel yaralamaya kadar gitti.

Tacizle başayan olay fiziksel yaralamaya kadar gitti.

Yayıncının anlattığına göre olay esnasında kendisine ve arkadaşına bıçaklı saldırı gerçekleşti. Nazar ' nanazort' Toyoğlu, arbede esnasında arkadaşının elinden yaralandığından da bahsetti. Çevrenin de durumu fark etmesi üzerine kısa süre içerisinde polis ekipleri olaya müdahale etti.

Suçlunun gerekli cezayı alması için sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

Suçlunun gerekli cezayı alması için sosyal medyadan destek mesajları yağdı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Twitch yayıncısı Ahmet "Jahrein" Sonuç , olayın takipçisi olduğunu ve tüm hukuki süreçte yardımcı olacağını belirtti.

Twitch yayıncısı Ahmet "Jahrein" Sonuç , olayın takipçisi olduğunu ve tüm hukuki süreçte yardımcı olacağını belirtti.

Olayın paylaşılmasından ve sosyal medyaya düşmesinden sonra, diğer da kendisine destek mesajları geldi.

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