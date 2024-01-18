Batman Arkham Serisi ile Tanınan Rocksteady Kurucuları Yeni Stüdyo Açtı!

Sefton ve Jamie'nin şirketten ayrılmasının ardından Rocskteady içerisinde birtakım sorunlar ortaya çıktı. Bunlardan en büyüğü Suicide Squad: Kill the Justice League'nin uzun bir süreyle ertelenmesi oldu. Bu durum da oyunun önemli bir kısmında bu ikilinin çalıştığını destekler nitelikte.