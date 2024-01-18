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Batman Arkham Serisi ile Tanınan Rocksteady Kurucuları Yeni Stüdyo Açtı!

Batman Arkham Serisi ile Tanınan Rocksteady Kurucuları Yeni Stüdyo Açtı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 13:36

Rocksteady 2004 yılında kurulmuştu. İlk oyunları olan Urban Chaos: Riot Response'dan sonra Batman'in isim haklarını kullanarak bir Batman oyunu geliştirdiler. Geliştirdikleri Batman: Arkham Asylum ile günümüze kadar gelen efsane serinin de temellerini atmış oldular.

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Şirketin ortak kurucuları yeni bir oyun stüdyosu açtı.

Şirketin ortak kurucuları yeni bir oyun stüdyosu açtı.

Rocksteady'nin ortak kurucularından olan Sefton Hill ve Jamie Walker, yeni bir oyun stüdyosu kurdu. İkiliden resmî bir açıklama gelmedi fakat Endole üzerinde kurdukları şirketin ismi ve detayları yer aldı. Hundred Star Games ismi ile kurulan şirket, AAA oyun geliştirmeye odaklanacak ve tecrübeli isimeri bünyesinde barındıracak.

Sefton ve Jamie, kısa zaman önce şirketten ayrılmıştı.

Sefton ve Jamie, kısa zaman önce şirketten ayrılmıştı.

Sefton Hill ve Jamie Walker, 2022 yılında Rocksteady'den ayrılmıştı. İkili, Suicide Squad'ın duyrulmasından 2 yıl sonra şirketten ayrıldı. Bu durum da ikilinin Suicide Squad'da 2 yıllık bir emeğinin olduğu anlamına geliyor. Fakat oyunun çıkışına az bir süre kala stüdyodan ayrılmaları da soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Bu ayrılık, büyük bir ertelemeyi de beraberinde getirdi.

Bu ayrılık, büyük bir ertelemeyi de beraberinde getirdi.

Sefton ve Jamie'nin şirketten ayrılmasının ardından Rocskteady içerisinde birtakım sorunlar ortaya çıktı. Bunlardan en büyüğü Suicide Squad: Kill the Justice League'nin uzun bir süreyle ertelenmesi oldu. Bu durum da oyunun önemli bir kısmında bu ikilinin çalıştığını destekler nitelikte.

Büyük bütçeli oyunlara odaklanacaklar.

Büyük bütçeli oyunlara odaklanacaklar.

Hundred Star Games, büyük bütçeli oyunlar geliştirecek. Bunun yanında şirket çalışanlarının da bu sektöre yıllarca emek vermiş tecrübeli insanlar olduğunu söylüyorlar. Arkham serilerini bizlerle buluşturan tecrübeli ikilinin yeni stüdyosu şimdiden ilgi odağı olmaya başladı bile.

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