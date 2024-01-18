Batman Arkham Serisi ile Tanınan Rocksteady Kurucuları Yeni Stüdyo Açtı!
Batman Arkham Serisi ile Tanınan Rocksteady Kurucuları Yeni Stüdyo Açtı!
Rocksteady 2004 yılında kurulmuştu. İlk oyunları olan Urban Chaos: Riot Response'dan sonra Batman'in isim haklarını kullanarak bir Batman oyunu geliştirdiler. Geliştirdikleri Batman: Arkham Asylum ile günümüze kadar gelen efsane serinin de temellerini atmış oldular.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şirketin ortak kurucuları yeni bir oyun stüdyosu açtı.
Sefton ve Jamie, kısa zaman önce şirketten ayrılmıştı.
Bu ayrılık, büyük bir ertelemeyi de beraberinde getirdi.
Büyük bütçeli oyunlara odaklanacaklar.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda