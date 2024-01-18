Steam Fiyatı 90 TL Olan Nostaljik Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Steam Fiyatı 90 TL Olan Nostaljik Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Kullanıcılarına her hafta yeni bir bedava oyun sunan Epic Games Store'da bu hafta nostalji rüzgarları esiyor. Steam değeri 2,99 dolar, yani yaklaşık 90 TL olan zorluğu ile meşhur oyun bugün saat 18:00'den itibaren Epic Games Store'da ücretsiz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Epic Games Store'un haftalık bedavaları artık malumunuz.
Bu haftaki bedava oyunumuz ise Steam değeri 90 TL'yi bulan LOVE.
Peki oyuna nasıl sahip olacağız?
Oyuna ücretsiz sahip olmak için süremiz kısıtlı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda