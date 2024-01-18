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Steam Fiyatı 90 TL Olan Nostaljik Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Steam Fiyatı 90 TL Olan Nostaljik Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
18.01.2024 - 11:32

Kullanıcılarına her hafta yeni bir bedava oyun sunan Epic Games Store'da bu hafta nostalji rüzgarları esiyor. Steam değeri 2,99 dolar, yani yaklaşık 90 TL olan zorluğu ile meşhur oyun bugün saat 18:00'den itibaren Epic Games Store'da ücretsiz.

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Epic Games Store'un haftalık bedavaları artık malumunuz.

Epic Games Store'un haftalık bedavaları artık malumunuz.

Yıllardır kullanıcılarına her hafta perşembe günleri bedava oyunlar armağan eden, kimi zaman yüksek bütçeli AAA oyunlarla, kimi zaman ise sevilen bağımsız yapımlarla karşımıza çıkan Epic Games Store özel günlerde ise çıtayı daha da yukarı taşıyor.

Bu haftaki bedava oyunumuz ise Steam değeri 90 TL'yi bulan LOVE.

Peki oyuna nasıl sahip olacağız?

Peki oyuna nasıl sahip olacağız?

Epic Games Store'a tarayıcıdan veya masaüstü uygulamasından hesabınızla giriş yaptıktan sonra anasayfadaki 'ücretsiz oyunlar' kısmının altında yer alan oyunumuzu bulun ve tıklayın. Ardından oyunun sayfasının sağ tarafında yer alan 'yükle' butonuna tıkladıktan sonra yönlendirileceğiniz yeni sayfada ise 'sipariş ver' diyerek oyunu kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Oyuna ücretsiz sahip olmak için süremiz kısıtlı.

i.gyazo.com

18 Ocak saat 18:00 itibariyle tüm kullanıcılar için ücretsiz olan LOVE bir hafta boyunca, yani 25 Ocak tarihine kadar ücretsiz olarak kalacak. Bu süre içerisinde oyunu kütüphanenize eklemeniz halinde kalıcı olarak sizin olacak ancak bu süreyi geçirmeniz halinde oyuna sahip olmak isterseniz ödeme yapmanız gerekecek.

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