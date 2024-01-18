Steam Fiyatı 90 TL Olan Nostaljik Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

18 Ocak saat 18:00 itibariyle tüm kullanıcılar için ücretsiz olan LOVE bir hafta boyunca, yani 25 Ocak tarihine kadar ücretsiz olarak kalacak. Bu süre içerisinde oyunu kütüphanenize eklemeniz halinde kalıcı olarak sizin olacak ancak bu süreyi geçirmeniz halinde oyuna sahip olmak isterseniz ödeme yapmanız gerekecek.