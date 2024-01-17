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Bugüne Kadar Hiç Rastlanmayan Servet Değerindeki CS Silah Kaplaması İlk Kez Bulundu

Bugüne Kadar Hiç Rastlanmayan Servet Değerindeki CS Silah Kaplaması İlk Kez Bulundu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
17.01.2024 - 17:58

Oyunlardaki uçuk fiyatlı eşyalara, eşsiz kozmetiklerin haberlerine alışığız ancak böylesine pek değil! Counter-Strike'ın en popüler silahı için üretilen ancak 10 yılı aşkın süredir kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı bir silah kaplaması ilk kez bulundu.

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Söz konusu oyun Counter-Strike olunca nadir eşyalar ve bunlara harcanan binlerce, hatta milyonlarca TL'ye alışığız.

Söz konusu oyun Counter-Strike olunca nadir eşyalar ve bunlara harcanan binlerce, hatta milyonlarca TL'ye alışığız.

Pazar yeri en hareketli oyunlardan olan Counter-Strike'ta bazı nadir kozmetikler çok ciddi fiyatlardan alıcı buluyor. Kozmetikleri ise tamamen şansa bağlı olarak oyunda kazanılan kasalardan çıkıyorlar.

Fakat bu kez denk gelinen eşya sahiden dudak uçuklatacak türden zira üretilmesinin üzerinden 10 yılı aşkın zaman geçen silah kaplaması bu zamana dek hiç kimseye çıkmamıştı!

Fakat bu kez denk gelinen eşya sahiden dudak uçuklatacak türden zira üretilmesinin üzerinden 10 yılı aşkın zaman geçen silah kaplaması bu zamana dek hiç kimseye çıkmamıştı!

İlk kez 2013 yılında CS:GO'ya eklenen AK-47 Blue Gem silah kaplamasının farklı aşınmışlık düzeylerindeki versiyonlarına rastlamak mümkündü ancak popüler bir Twitch yayıncısı olan ohnePixel tarafından bulunan 'fabrikadan yeni çıkmış' versiyonu 10 yılı aşkın süredir, yani kaplama oyuna ilk eklendiğinden beri kimse tarafından elde edilememişti.

Silah kaplamasının değerinin ise 800 bin ila 1 milyon dolar arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Silah kaplamasının değerinin ise 800 bin ila 1 milyon dolar arasında değişeceği tahmin ediliyor.
twitter.com

Silahı bulmanın sevincini Twitter (X) üzerinden paylaşan yayıncı ohnePixel '10 yılın ardından nihayet gerçekleşti...' diyerek AK-47 Blue Gem silah kaplamasının bir şehir efsanesi olmadığını kanıtlamış oldu.

Bu dudak uçuklatan fiyata rağmen silah kaplaması hala oyunun en pahalı eşyası değil.

Bu dudak uçuklatan fiyata rağmen silah kaplaması hala oyunun en pahalı eşyası değil.

Evet, 7 sülalemizi zengin edecek tahmini bir fiyatı ile ancak çenemizi yoran bu silah kaplamasının çok daha üstünde bir fiyat etiketine sahip sanal bir eşya var. Counter-Strike tarihinin en pahalı eşyası 1,5 milyon doların üstündeki tahmini değeri ile  387 Pattern Karambit Case Hardened.

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hsynnnnnn

harika kara para aklama yeri he.

ömer

Bir gamer olarak söylüyorum mal mısın amk ? Gerçeğini alırsın lan o parayla…