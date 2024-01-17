Bugüne Kadar Hiç Rastlanmayan Servet Değerindeki CS Silah Kaplaması İlk Kez Bulundu
Bugüne Kadar Hiç Rastlanmayan Servet Değerindeki CS Silah Kaplaması İlk Kez Bulundu
Oyunlardaki uçuk fiyatlı eşyalara, eşsiz kozmetiklerin haberlerine alışığız ancak böylesine pek değil! Counter-Strike'ın en popüler silahı için üretilen ancak 10 yılı aşkın süredir kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı bir silah kaplaması ilk kez bulundu.
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Söz konusu oyun Counter-Strike olunca nadir eşyalar ve bunlara harcanan binlerce, hatta milyonlarca TL'ye alışığız.
Fakat bu kez denk gelinen eşya sahiden dudak uçuklatacak türden zira üretilmesinin üzerinden 10 yılı aşkın zaman geçen silah kaplaması bu zamana dek hiç kimseye çıkmamıştı!
Silah kaplamasının değerinin ise 800 bin ila 1 milyon dolar arasında değişeceği tahmin ediliyor.
Bu dudak uçuklatan fiyata rağmen silah kaplaması hala oyunun en pahalı eşyası değil.
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harika kara para aklama yeri he.
Bir gamer olarak söylüyorum mal mısın amk ? Gerçeğini alırsın lan o parayla…