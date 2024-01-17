Bugüne Kadar Hiç Rastlanmayan Servet Değerindeki CS Silah Kaplaması İlk Kez Bulundu

Evet, 7 sülalemizi zengin edecek tahmini bir fiyatı ile ancak çenemizi yoran bu silah kaplamasının çok daha üstünde bir fiyat etiketine sahip sanal bir eşya var. Counter-Strike tarihinin en pahalı eşyası 1,5 milyon doların üstündeki tahmini değeri ile 387 Pattern Karambit Case Hardened.