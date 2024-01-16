Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz Oyunlar Listeyi Ele Geçirdi

69,99 dolarlık fiyatına karşın çıktığı günden beri kendini hep bir şekilde ilk beş içerisinde konumlandırmayı başaran oyun esasen ne kadar sadık bir oyuncu kitlesine sahip olduğunu da kanıtlıyor. Geçtiğimiz haftaya göre bir sıra gerilemiş olsa da daha uzunca bir süre EA Sports FC 24'ü sıralamada göreceğiz gibi.