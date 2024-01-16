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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz Oyunlar Listeyi Ele Geçirdi

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz Oyunlar Listeyi Ele Geçirdi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
16.01.2024 - 20:00

Dolar kararının yadsınamaz etkisi Steam Türkiye'nin çok satanlar listesini şekillendirmeye devam ediyor. Bu hafta daha ziyade oynaması ücretsiz yapımların yükselişte olduğu listeye gelin hep birlikte bir göz atalım.

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1. Listenin lideri elbette Counter-Strike 2.

1. Listenin lideri elbette Counter-Strike 2.

Geçtiğimiz haftalarda koltuğunu müthiş bir yükselişle War Thunder'a kaptırmış olsa da bunu geri almayı bilen CS2 yine listenin lideri konumunda. Oynaması ücretsiz oyunun aynı zamanda seçkin statüsünün ücretli olduğunu ve oyun içi pazar manasında da çok hareketli olduğunu hatırlamakta yarar var.

2. PUBG aşkımız yeniden depreşti.

2. PUBG aşkımız yeniden depreşti.

Oynaması tamamen ücretsiz olan bir diğer oyunumuz PUBG: Battlegrounds ise aslında ilk beş sıranın gediklilerinden diyebiliriz. Harita ve içerik güncellemeleri ile oyuncuların dikkatini üzerinde tutmak konusunda zorlanmayan PUBG: Battlegrounds aradan geçen yıllara karşın hala popülerliğini koruyor.

3. EA Sports FC 24 iddiasını her daim olduğu gibi yine koruyor.

3. EA Sports FC 24 iddiasını her daim olduğu gibi yine koruyor.

69,99 dolarlık fiyatına karşın çıktığı günden beri kendini hep bir şekilde ilk beş içerisinde konumlandırmayı başaran oyun esasen ne kadar sadık bir oyuncu kitlesine sahip olduğunu da kanıtlıyor. Geçtiğimiz haftaya göre bir sıra gerilemiş olsa da daha uzunca bir süre EA Sports FC 24'ü sıralamada göreceğiz gibi.

4. Bu oyunu bu kadar seveceğimizi kim tahmin ederdi ki?

4. Bu oyunu bu kadar seveceğimizi kim tahmin ederdi ki?

Elbette 2023'ün son sürprizi Lethal Company'den bahsediyoruz. Co-op korku oyunlarının mantar gibi bitmeye başladığı dönemde türdeşlerinden önemli farklarıyla öne çıkmayı başaran oyun hala oyuncuların ilgisini kaybetmiş değil.

5. Listenin bir diğer oynaması tamamen ücretsiz oyunu da War Thunder.

5. Listenin bir diğer oynaması tamamen ücretsiz oyunu da War Thunder.

Henüz birkaç hafta önce liderliği CS2'den kapmayı başarmış olan War Thunder geçtiğimiz hafta altıncı sıradan listeye dahil olsa da bu hafta konumunu bir sıra ileri taşımayı başardı. Oyunculara 2. Dünya Savaşı dönemi savaş araçları ile aksiyona dahil olma imkanı sunan oyun ülkemizde hayli seviliyor.

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • World of Warships

  • Apex Legends

  • Call of Duty

  • Black Desert

  • Dota 2

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