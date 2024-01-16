Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz Oyunlar Listeyi Ele Geçirdi
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz Oyunlar Listeyi Ele Geçirdi
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Listenin lideri elbette Counter-Strike 2.
2. PUBG aşkımız yeniden depreşti.
3. EA Sports FC 24 iddiasını her daim olduğu gibi yine koruyor.
4. Bu oyunu bu kadar seveceğimizi kim tahmin ederdi ki?
5. Listenin bir diğer oynaması tamamen ücretsiz oyunu da War Thunder.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Listenin geri kalanı ise şöyle:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda