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Epic Games Store'un Sıradaki Bedava Oyunu Belli Oldu: Nostalji Vanalarını Açıyoruz

Epic Games Store'un Sıradaki Bedava Oyunu Belli Oldu: Nostalji Vanalarını Açıyoruz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
15.01.2024 - 14:16

Her hafta bir bedava oyunla karşımıza çıkan Epic Games Store yeni yıl döneminin geride kalmasıyla eski düzenine döndü. Bu hafta perşembe, yani 18 Ocak günü Epic Games Store'un kullanıcılarının karşısına hangi bedava oyunla çıkacağı da belli oldu.

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Epic Games Store yeni yıl dönemi boyunca bizleri adeta bedava oyun yağmuruna tuttu desek yeridir.

Epic Games Store yeni yıl dönemi boyunca bizleri adeta bedava oyun yağmuruna tuttu desek yeridir.

Yeni yıl döneminde her güne bir bedava oyun sığdıran Epic Games Store kimi zaman sevilen indie oyunlarla, kimi zaman ise büyük bütçeli AAA oyunlarla karşımıza çıktı. Sürpriz bedava oyunların ardından ise platform yıllardır alıştığımız normal düzenine döndü.

Bu hafta bizleri bekleyen bedava oyun ise Steam'de 2,99 dolarlık fiyat etiketine sahip olan LOVE olacak.

Peki oyun ne zaman ücretsiz olacak?

Peki oyun ne zaman ücretsiz olacak?

Zorluğu ile saç baş yolduracağına emin olduğumuz LOVE 18 Ocak Perşembe saat 18:00 itibariyle bedava olacak ve bir hafta boyunca bedava kalacak. Oyunu bu süre içerisinde kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak.

18 Ocak'a kadar geçtiğimiz haftanın bedava oyununu kütüphanenize eklemeyi unutmayın!

18 Ocak'a kadar geçtiğimiz haftanın bedava oyununu kütüphanenize eklemeyi unutmayın!

11 Ocak tarihinde ücretsiz olan Sail Forth'u hala kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Açık denizlerde eğlenceli bir macera vadeden ve Steam'de 19,99 dolara satılan oyunu kütüphanenize eklemek için acele edin.

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