Epic Games Store'un Sıradaki Bedava Oyunu Belli Oldu: Nostalji Vanalarını Açıyoruz
Epic Games Store'un Sıradaki Bedava Oyunu Belli Oldu: Nostalji Vanalarını Açıyoruz
Her hafta bir bedava oyunla karşımıza çıkan Epic Games Store yeni yıl döneminin geride kalmasıyla eski düzenine döndü. Bu hafta perşembe, yani 18 Ocak günü Epic Games Store'un kullanıcılarının karşısına hangi bedava oyunla çıkacağı da belli oldu.
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Epic Games Store yeni yıl dönemi boyunca bizleri adeta bedava oyun yağmuruna tuttu desek yeridir.
Bu hafta bizleri bekleyen bedava oyun ise Steam'de 2,99 dolarlık fiyat etiketine sahip olan LOVE olacak.
Peki oyun ne zaman ücretsiz olacak?
18 Ocak'a kadar geçtiğimiz haftanın bedava oyununu kütüphanenize eklemeyi unutmayın!
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