Steam Değeri 600 TL'yi Bulan Bağımsız Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Steam Değeri 600 TL'yi Bulan Bağımsız Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Yılbaşı dönemi geride kalmış olsa da Epic Games Store'un bedavaları bitmedi. Ücretsiz oyunları ile gönlümüze taht kuran Epic Games Store bu hafta karşımıza 11 Ocak saat 18:00 itibariyle yepyeni bir ücretsiz oyunla çıkmaya hazırlanıyor.
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Yeni yıl döneminde kütüphanelerimizi Epic Games Store'un bedava oyunlarıyla tıka basa doldurduk.
Bu haftanın bedava oyunu ise Steam'de 19,99 dolar, yani yaklaşık 300 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Sail Forth
Peki Sail Forth'a nasıl ücretsiz bir biçimde sahip olacağız?
Süremiz bu kez bir gün değil ancak siz yine de elinizi çabuk tutun deriz.
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