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Steam Değeri 600 TL'yi Bulan Bağımsız Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Steam Değeri 600 TL'yi Bulan Bağımsız Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
11.01.2024 - 11:36

Yılbaşı dönemi geride kalmış olsa da Epic Games Store'un bedavaları bitmedi. Ücretsiz oyunları ile gönlümüze taht kuran Epic Games Store bu hafta karşımıza 11 Ocak saat 18:00 itibariyle yepyeni bir ücretsiz oyunla çıkmaya hazırlanıyor.

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Yeni yıl döneminde kütüphanelerimizi Epic Games Store'un bedava oyunlarıyla tıka basa doldurduk.

Yeni yıl döneminde kütüphanelerimizi Epic Games Store'un bedava oyunlarıyla tıka basa doldurduk.

Yeni yıl sürecinde çılgın indirimlere ve ek indirim kuponlarının yanına bir de her güne bir bedava oyun sığdıran Epic Games Store bu dönemde sevilen bağımsız oyunlardan büyük bütçeli AAA yapımlara kadar pek çok oyunu kullanıcıları ile ücretsiz buluşturdu.

Bu haftanın bedava oyunu ise Steam'de 19,99 dolar, yani yaklaşık 300 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Sail Forth

Peki Sail Forth'a nasıl ücretsiz bir biçimde sahip olacağız?

Peki Sail Forth'a nasıl ücretsiz bir biçimde sahip olacağız?

Epic Games Store'a hesabınızla giriş yaptıktan sonra anasayfada yer alan 'Ücretsiz Oyunlar' kısmının hemen altındaki Sail Forth'a tıklayın. Oyunun sayfasında yer alan 'Yükle' butonunun ardından ise yönlendirileceğiniz yeni sayfada 'Sipariş Ver' diyerek oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Süremiz bu kez bir gün değil ancak siz yine de elinizi çabuk tutun deriz.

Süremiz bu kez bir gün değil ancak siz yine de elinizi çabuk tutun deriz.

Epic Games Store'un yeni yıl döneminde her güne bir bedava oyun sığdırmasını geride bıraktık. 11 Ocak saat 18:00 itibariyle ücretsiz olan Sail Forth bir hafta boyunca ücretsiz olarak kalacak. Kısacası oyunu 18 Ocak saat 18:00'e kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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