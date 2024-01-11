Steam Değeri 600 TL'yi Bulan Bağımsız Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Yeni yıl sürecinde çılgın indirimlere ve ek indirim kuponlarının yanına bir de her güne bir bedava oyun sığdıran Epic Games Store bu dönemde sevilen bağımsız oyunlardan büyük bütçeli AAA yapımlara kadar pek çok oyunu kullanıcıları ile ücretsiz buluşturdu.