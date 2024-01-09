Steam Değeri 390 TL Olan Oyun Tamamen Ücretsiz Dağıtılıyor: Sadece Elinizi Çabuk Tutmanız Lazım!
Steam Değeri 390 TL Olan Oyun Tamamen Ücretsiz Dağıtılıyor: Sadece Elinizi Çabuk Tutmanız Lazım!
Epic Games Store kadar ücretsiz oyun vermemesiyle tanınan ve dolar kuruna geçtikten sonra Türk oyuncularını yavaş yavaş kaybetmeye başlayan Steam platformundaki bir oyun tamamen ücretsiz veriliyor. Sadece hızlı olanın alabileceği oyunun detaylarına gelin birlikte bakalım.
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Steam'in ücretsiz oyun vermesine pek alışık değiliz.
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER ücretsiz olarak veriliyor.
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER nasıl bir oyun?
Peki oyunu ücretsiz olarak nasıl alacağız?
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