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Steam Değeri 390 TL Olan Oyun Tamamen Ücretsiz Dağıtılıyor: Sadece Elinizi Çabuk Tutmanız Lazım!

Steam Değeri 390 TL Olan Oyun Tamamen Ücretsiz Dağıtılıyor: Sadece Elinizi Çabuk Tutmanız Lazım!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 17:32

Epic Games Store kadar ücretsiz oyun vermemesiyle tanınan ve dolar kuruna geçtikten sonra Türk oyuncularını yavaş yavaş kaybetmeye başlayan Steam platformundaki bir oyun tamamen ücretsiz veriliyor. Sadece hızlı olanın alabileceği oyunun detaylarına gelin birlikte bakalım.

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Steam'in ücretsiz oyun vermesine pek alışık değiliz.

Steam'in ücretsiz oyun vermesine pek alışık değiliz.

Ancak ara sıra verdiği oyunlarla bile adından söz ettirmeye devam ediyor bu platform. Şimdi ise sırada, mağaza değeri 390 TL olan bir oyun ücretsiz oldu. Ancak bunun Steam ile değil de tamamen yapımcıyla bir alakası var.

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER ücretsiz olarak veriliyor.

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER ücretsiz olarak veriliyor.

Steam mağaza sayfasında 12,99 USD'ye satılan (yani 390 TL) olan NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER, yayıncı BANDAI NAMCO tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Ancak ellerinde sınırlı sayıda kod bulunuyor. Bu yüzden hızlı olanın kazanacağı bir serüven başladı diyebiliriz.

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER nasıl bir oyun?

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER nasıl bir oyun?

Naruto hayranlarının severek oynadığı NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER, 4 kişilik takımlar halinde diğer takımlara karşı kıyasıya bir rekabet içerisine girdiğiniz atmosferi ile ön plana çıkıyor. Steam üzerinde 'çok olumlu' bir inceleme etiketine sahip olduğunu da hatırlatalım.

Peki oyunu ücretsiz olarak nasıl alacağız?

Peki oyunu ücretsiz olarak nasıl alacağız?

Yapmanız gereken bazı ufak işlemler yer alıyor;

  • Öncelikle oyunu ücretsiz olarak alabileceğiniz BANDAI NAMCO resmi internet adresine buradan ulaşın.

  • Daha sonra hesabınıza giriş yapın, şayet yoksa yeni bir tane oluşturun. 

  • Önünüze gelen formu doldurduktan sonra Steam hesabınızı BANDAI NAMCO sayfasına bağlayın. 

Yapacağınız tüm işlem bu kadar. Daha sonra beklemeye başlayabilirsiniz. Oyunu ücretsiz kazananlar 12 Ocak tarihinde duyurulacak.

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