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Sosyal Medya Kullanımının Vücudumuzda İltihaplanmaya Sebep Olduğu Ortaya Çıktı

Sosyal Medya Kullanımının Vücudumuzda İltihaplanmaya Sebep Olduğu Ortaya Çıktı

Merve Karamanlı
Merve Karamanlı - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 12:09

Sosyal medya birey sağlığını, psikolojisini etkileyen bir alandır. Bu etkilenme nelere sebep olur? Bu durum olumlu bir sonuç mudur yoksa olumsuz bir sonuç mudur? Tüm cevaplar içeriğimizde...

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Sosyal medya kullanımı, günümüzde milyarlarca insanın hayatının bir parçası haline geldi. Ancak sosyal medya kullanımının fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkileri hakkında hala çok fazla soru işareti var.

Sosyal medya kullanımı, günümüzde milyarlarca insanın hayatının bir parçası haline geldi. Ancak sosyal medya kullanımının fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkileri hakkında hala çok fazla soru işareti var.

Bir grup araştırmacı, sosyal medya kullanımının vücutta iltihaplanma seviyesini artırdığını ve bu durumun da diyabet, bazı kanser türleri ve kalp hastalığı gibi ciddi hastalıklara yol açabileceğini ortaya koydu.

Araştırma, 1800’den fazla katılımcıyı içeren üç farklı çalışmadan oluşuyor. Bulgular, Brain, Behavior and Immunity dergisinde yayınlandı.

Araştırma, 1800’den fazla katılımcıyı içeren üç farklı çalışmadan oluşuyor. Bulgular, Brain, Behavior and Immunity dergisinde yayınlandı.

Araştırmacılara göre, vücutta iltihaplanmaya neden olan C-reaktif protein (CRP) seviyesi yüksek olan kişilerin, orta yaşlı yetişkinler ve üniversite öğrencileri arasında, sosyal medyayı daha fazla kullandıkları görüldü.

Araştırmanın ilk yazarı olan David Lee, “Görünüşe göre iltihaplanma, sosyal medya kullanımını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal medyayı diğer kullanıcılarla etkileşim kurmak için de kullandığımızı gösteriyor...

Araştırmanın ilk yazarı olan David Lee, “Görünüşe göre iltihaplanma, sosyal medya kullanımını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal medyayı diğer kullanıcılarla etkileşim kurmak için de kullandığımızı gösteriyor...

“Görünüşe göre iltihaplanma, sosyal medya kullanımını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal medyayı diğer kullanıcılarla etkileşim kurmak için de kullandığımızı gösteriyor. Örneğin, doğrudan mesajlaşma veya insanların sayfalarına gönderi yapma gibi. İlginç bir şekilde, iltihaplanma, sosyal medyayı diğer amaçlar için kullanmaya yol açmıyor. Örneğin, eğlence amaçlı komik videolar izleme gibi.” diyor.

Araştırmacılar, sosyal medya kullanımının arkasındaki temel nedenleri anlamaya çalışıyorlar.

Araştırmacılar, sosyal medya kullanımının arkasındaki temel nedenleri anlamaya çalışıyorlar.

Genellikle psikolojik nedenler, örneğin sıkıntı ve yalnızlık, sosyal medya kullanımının tetikleyicisi olarak düşünülse de, giderek artan bir araştırma, iltihaplanmanın deney yoluyla artırılmasının sosyal bağlanma davranışını teşvik ettiğini gösteriyor. Bu nedenle Lee, sistemik iltihaplanmanın bir sonucu olan CRP gibi bir biyobelirtecin, sosyal medya kullanımı üzerinde ne kadar etkili olabileceğini merak ediyor. Lee, “Eğer iltihaplanma gerçekten de sosyal bağlanma motivasyonunu artırıyorsa, bu durumda insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal medyaya yönelmeleri de beklenir.” diyor.

Peki araştırmanın ilk çalışması kimler üzerinden ilerledi?

Peki araştırmanın ilk çalışması kimler üzerinden ilerledi?

Araştırmanın ilk çalışması, anket dolduran ve kan örnekleri veren orta yaşlı yetişkinlerden oluşan mevcut bir veri setini kullandı. Araştırmacılar, kan örneklerini CRP için analiz ettiler. Bu araştırmanın devamı da geldi. İkinci ve üçüncü aşamalarla devam etti.

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İltihaplanmanın vücuda faydaları

İltihaplanmanın vücuda faydaları

Lee, “İltihaplanma, genellikle vücudun iyileşmesine yardımcı olan hastalıkla ilişkili davranışlar ve belirtilerle sonuçlanır.” diyor. “Örneğin, iltihaplanma, insanların daha fazla uyumasına, daha az yemesine ve daha az fiziksel aktivite yapmasına neden olur. Bu davranışlar, vücudun enerji tasarrufu yapmasını ve enfeksiyonla savaşmasını sağlar. Ancak, iltihaplanma aynı zamanda sosyal bağlanma motivasyonunu da artırır. Çünkü sosyal destek, iyileşme sürecinde önemli bir rol oynar.”

Sosyal medya sosyal bağlanma için önemli mi?

Sosyal medya sosyal bağlanma için önemli mi?

Lee, sosyal medya kullanımının, iltihaplanmanın neden olduğu sosyal bağlanma ihtiyacını karşılamak için bir araç olarak kullanılabileceğini söylüyor. Ancak, bu durumun uzun vadede sağlık üzerindeki etkilerinin ne olacağı henüz bilinmiyor.

“Sosyal medya kullanımı, iltihaplanma seviyesini daha da artırabilir mi? Yoksa iltihaplanmayı azaltabilir mi?

“Sosyal medya kullanımı, iltihaplanma seviyesini daha da artırabilir mi? Yoksa iltihaplanmayı azaltabilir mi?

Lee, 'Bu soruların cevaplarını bulmak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.” belirtiyor. Ayrıca, sosyal medya kullanımının iltihaplanma üzerindeki etkisinin, kullanıcının kişilik özellikleri, sosyal medya platformunun türü ve sosyal medyada yapılan etkileşimin niteliği gibi faktörlere bağlı olabileceğini de göz önünde bulundurmak gerektiğini söylüyor.

Sosyal medyanın sağlık üzerindeki etkisini anlamak...

Sosyal medyanın sağlık üzerindeki etkisini anlamak...

Lee, sosyal medya kullanımının sağlık üzerindeki etkilerini anlamak için, hem biyolojik hem de psikolojik verileri bir arada analiz eden bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Bu şekilde, sosyal medya kullanımının insanların hayat kalitesini nasıl etkilediğini daha iyi belirleyebileceğini söylüyor.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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