Sosyal Medya Kullanımının Vücudumuzda İltihaplanmaya Sebep Olduğu Ortaya Çıktı
Sosyal Medya Kullanımının Vücudumuzda İltihaplanmaya Sebep Olduğu Ortaya Çıktı
Sosyal medya birey sağlığını, psikolojisini etkileyen bir alandır. Bu etkilenme nelere sebep olur? Bu durum olumlu bir sonuç mudur yoksa olumsuz bir sonuç mudur? Tüm cevaplar içeriğimizde...
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Sosyal medya kullanımı, günümüzde milyarlarca insanın hayatının bir parçası haline geldi. Ancak sosyal medya kullanımının fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkileri hakkında hala çok fazla soru işareti var.
Araştırma, 1800’den fazla katılımcıyı içeren üç farklı çalışmadan oluşuyor. Bulgular, Brain, Behavior and Immunity dergisinde yayınlandı.
Araştırmanın ilk yazarı olan David Lee, “Görünüşe göre iltihaplanma, sosyal medya kullanımını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal medyayı diğer kullanıcılarla etkileşim kurmak için de kullandığımızı gösteriyor...
Araştırmacılar, sosyal medya kullanımının arkasındaki temel nedenleri anlamaya çalışıyorlar.
Peki araştırmanın ilk çalışması kimler üzerinden ilerledi?
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İltihaplanmanın vücuda faydaları
Sosyal medya sosyal bağlanma için önemli mi?
“Sosyal medya kullanımı, iltihaplanma seviyesini daha da artırabilir mi? Yoksa iltihaplanmayı azaltabilir mi?
Sosyal medyanın sağlık üzerindeki etkisini anlamak...
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