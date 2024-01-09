Sosyal Medya Kullanımının Vücudumuzda İltihaplanmaya Sebep Olduğu Ortaya Çıktı

Lee, sosyal medya kullanımının sağlık üzerindeki etkilerini anlamak için, hem biyolojik hem de psikolojik verileri bir arada analiz eden bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Bu şekilde, sosyal medya kullanımının insanların hayat kalitesini nasıl etkilediğini daha iyi belirleyebileceğini söylüyor.

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