Microsoft, Yeni Yapay Zeka Tuşu ile Beraber 30 Yıllık Aradan Sonra İlk Kez Windows Klavyelerini Değiştiriyor
Microsoft, Yeni Yapay Zeka Tuşu ile Beraber 30 Yıllık Aradan Sonra İlk Kez Windows Klavyelerini Değiştiriyor
Microsoft, yeni nesil Windows klavyelerinin yapay zeka destekli Copliot uygulamasını daha hızlı başlatmayı sağlayacak yeni bir tuşa sahip olacağını açıkladı. 👇
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Son zamanlarda yapay zeka alanındaki çalışmalarını hızlandıran Microsoft, yeni teknoloji adına klavyelerde de değişikliğe gitme kararı aldı.
ABD merkezli yazılım devi, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek yeni Windows 11 dizüstü bilgisayar ve klavyelere yapay zeka destekli Copilot uygulaması için geliştirilen yeni bir tuşun ekleneceğini duyurdu.
Kullanıcılar, söz konusu özel tuş sayesinde Copilot uygulamasını daha hızlı ve kolay bir şekilde başlatabilecek.
Copilot asistanının bulunmadığı veya etkin olmadığı bilgisayarlarda tuşa basıldığında ise Windows'un Arama bölümü başlatılacak.
Dev şirket, yeni Copilot tuşundan önce bu alandaki son önemli değişikliğini Eylül 1994'te Windows tuşunu ilk kez klavyelerde kullanarak yapmıştı.
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Konu hakkında açıklamalarda bulunan Microsoft Genel Müdür Yardımcısı ve Tüketici Pazarlama Müdürü Yusuf Mehdi, Copilot tuşunun “insanların yapay zeka dönüşümüne daha kolay katılımını sağlayacak bir araç" olduğunu söylüyor.
Söz konusu yeniliğin, yaklaşık otuz yıldır Windows PC klavyesinde yapılan ilk önemli değişiklik olduğunu belirten Mehdi ayrıca, Copilot tuşuna sahip yeni Windows laptop modellerinin yakında tanıtılacağını açıkladı.
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