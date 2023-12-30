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Microsoft'un Yeni Yapay Zeka Uygulaması Copilot, Nihayet iOS ve Android Cihazları için Kullanıma Sunuldu!

Microsoft'un Yeni Yapay Zeka Uygulaması Copilot, Nihayet iOS ve Android Cihazları için Kullanıma Sunuldu!

Microsoft Yapay Zeka
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 16:34

Microsoft tarafından geçtiğimiz ay hayata geçirilen yeni yapay zeka uygulaması Copilot, bu hafta Android ve iOS cihazları için de kullanıma sunuldu. 👇

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Microsoft, geçtiğimiz ay yayımlanan Windows 11 güncellemesi ile hayata geçirilen Copilot uygulamasını mobil platformlarda da kullanıma sundu.

Microsoft, geçtiğimiz ay yayımlanan Windows 11 güncellemesi ile hayata geçirilen Copilot uygulamasını mobil platformlarda da kullanıma sundu.

Detaylar için:

Ünlü şirket, Android cihazlar için uygulamayı yayınladıktan sadece birkaç gün sonra, iOS ve iPadOS cihazları için de Copilot'u App Store'a ekledi.

Ünlü şirket, Android cihazlar için uygulamayı yayınladıktan sadece birkaç gün sonra, iOS ve iPadOS cihazları için de Copilot'u App Store'a ekledi.

Kullanıcılar, yapay zeka destekli yeni uygulama sayesinde Bing sohbet robotu ile konuşmalar gerçekleştirebiliyor, e-posta taslakları oluşturabiliyor ve yazılı ifadeleri DALL-E3 teknolojisi ile resme dönüştürebiliyor.

Kullanıcılar, yapay zeka destekli yeni uygulama sayesinde Bing sohbet robotu ile konuşmalar gerçekleştirebiliyor, e-posta taslakları oluşturabiliyor ve yazılı ifadeleri DALL-E3 teknolojisi ile resme dönüştürebiliyor.

Dahası Copilot, ChatGPT'nin aksine OpenAI'ın en yeni büyük dil modeli GPT-4'e ücretsiz olarak erişim sağlanmasına imkan tanıyor.

Dahası Copilot, ChatGPT'nin aksine OpenAI'ın en yeni büyük dil modeli GPT-4'e ücretsiz olarak erişim sağlanmasına imkan tanıyor.

OpenAI'ın, normal koşullarda GPT-4 için ChatGPT kullanıcılarından aylık 20 dolar talep ettiğini belirtelim.

Microsoft'un yeni yapay zeka uygulamasını mobil platformlarda deneyimlemek isteyen kişiler, Google Play Store ve App Store üzerinden Copilot'u telefonlarına indirebilir.

Microsoft'un yeni yapay zeka uygulamasını mobil platformlarda deneyimlemek isteyen kişiler, Google Play Store ve App Store üzerinden Copilot'u telefonlarına indirebilir.

  • Copilot iOS uygulamasını indirmek için buraya tıklayın. 

  • Copilot Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayın.

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