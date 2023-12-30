Ankara, Bursa, Sivas! 81 İlimizin Yapay Zekayla Çizilen Animasyon Çizgi Film Afişlerine Bayılacaksınız
Ankara, Bursa, Sivas! 81 İlimizin Yapay Zekayla Çizilen Animasyon Çizgi Film Afişlerine Bayılacaksınız
Multirazen isimli bir Instagram hesabı, yapay zekadan Türkiye'nin şehirlerini animasyon film afişleri gibi çizmesini istedi. Yapay zekanın çizdiği 81 il ise görenlerde hayranlık uyandırdı. Gelin o görsellere hep birlikte bakalım. Görsellerin tamamını sosyal medya kullanıcısının profilinden görebilirsiniz.
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Yapay zekayla oluşturulan görseller sosyal medyada epey bi' dikkat çekiyor. Yaratıcı ve sıra dışı bu görseller kullanıcılar tarafından çok beğeniliyor. İşte bunlardan biriyle karşınızdayız.
Multirazen isimli bir Instagram hesabı, yapay zekadan Türkiye'nin şehirlerini animasyon film afişleri gibi çizmesini istedi. TikTok'ta da paylaşılan yapay zekanın çizdiği 81 il, görenlerin beğenisini kazandı.
Türkiye'nin tüm illerini coğrafi ve kültürel özellikleriyle yansıtan bu görseller bazıları tarafından da eleştirildi tabii. Mesela Anıtkabir olmayan Ankara afişi tepki çekti. Onun dışındaki görseller ise çok beğenildi.
Multirazen'in yapay zekaya çizdirdiği bu görsellerden bazılarına gelin hep birlikte yakından bakalım:
Truva atı efsane olmuş:
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Peynir deyince Erzincan...
Kuvâ-yi Milliye kentimiz...
... ve tabi Uludağ!
Karpuz deyince akla...
Hatay...
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Çizgi filmde bile çok kalabalık...
Evliyalar şehri memleketim:
Ne o pastırma mı?
O son gazozu içmeyecektik:
Kurtuluş Savaşı'nı başlatan o hamle:
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Batman'a Batman'den başkası olmazdı...
Efsaneyi sona sakladım:
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