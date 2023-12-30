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Ankara, Bursa, Sivas! 81 İlimizin Yapay Zekayla Çizilen Animasyon Çizgi Film Afişlerine Bayılacaksınız

Ankara, Bursa, Sivas! 81 İlimizin Yapay Zekayla Çizilen Animasyon Çizgi Film Afişlerine Bayılacaksınız

Sosyal Medya film Yapay Zeka
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 11:01

Multirazen isimli bir Instagram hesabı, yapay zekadan Türkiye'nin şehirlerini animasyon film afişleri gibi çizmesini istedi. Yapay zekanın çizdiği 81 il ise görenlerde hayranlık uyandırdı. Gelin o görsellere hep birlikte bakalım. Görsellerin tamamını sosyal medya kullanıcısının profilinden görebilirsiniz.

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Yapay zekayla oluşturulan görseller sosyal medyada epey bi' dikkat çekiyor. Yaratıcı ve sıra dışı bu görseller kullanıcılar tarafından çok beğeniliyor. İşte bunlardan biriyle karşınızdayız.

Multirazen isimli bir Instagram hesabı, yapay zekadan Türkiye'nin şehirlerini animasyon film afişleri gibi çizmesini istedi. TikTok'ta da paylaşılan yapay zekanın çizdiği 81 il, görenlerin beğenisini kazandı.

Türkiye'nin tüm illerini coğrafi ve kültürel özellikleriyle yansıtan bu görseller bazıları tarafından da eleştirildi tabii. Mesela Anıtkabir olmayan Ankara afişi tepki çekti. Onun dışındaki görseller ise çok beğenildi.

Türkiye'nin tüm illerini coğrafi ve kültürel özellikleriyle yansıtan bu görseller bazıları tarafından da eleştirildi tabii. Mesela Anıtkabir olmayan Ankara afişi tepki çekti. Onun dışındaki görseller ise çok beğenildi.

Multirazen'in yapay zekaya çizdirdiği bu görsellerden bazılarına gelin hep birlikte yakından bakalım:

Multirazen'in yapay zekaya çizdirdiği bu görsellerden bazılarına gelin hep birlikte yakından bakalım:

Truva atı efsane olmuş:

Truva atı efsane olmuş:
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Peynir deyince Erzincan...

Peynir deyince Erzincan...

Kuvâ-yi Milliye kentimiz...

Kuvâ-yi Milliye kentimiz...

... ve tabi Uludağ!

... ve tabi Uludağ!

Karpuz deyince akla...

Karpuz deyince akla...

Hatay...

Hatay...
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Çizgi filmde bile çok kalabalık...

Çizgi filmde bile çok kalabalık...

Evliyalar şehri memleketim:

Evliyalar şehri memleketim:

Ne o pastırma mı?

Ne o pastırma mı?

O son gazozu içmeyecektik:

O son gazozu içmeyecektik:

Kurtuluş Savaşı'nı başlatan o hamle:

Kurtuluş Savaşı'nı başlatan o hamle:
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Batman'a Batman'den başkası olmazdı...

Batman'a Batman'den başkası olmazdı...

Efsaneyi sona sakladım:

Efsaneyi sona sakladım:

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