Ankara, Bursa, Sivas! 81 İlimizin Yapay Zekayla Çizilen Animasyon Çizgi Film Afişlerine Bayılacaksınız

Multirazen isimli bir Instagram hesabı, yapay zekadan Türkiye'nin şehirlerini animasyon film afişleri gibi çizmesini istedi. Yapay zekanın çizdiği 81 il ise görenlerde hayranlık uyandırdı. Gelin o görsellere hep birlikte bakalım. Görsellerin tamamını sosyal medya kullanıcısının profilinden görebilirsiniz.