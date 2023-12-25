Jacob Dahil! Bella ve Edward'ın Yapay Zekayla Oluşturulmuş Düğün Fotoğraflarını Görünce Bayılacaksınız

Yapay zeka sayesinde daha neler görüp güleceğiz diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Instagram'da satrayn1 adlı hesap, Bella, Edward ve Jacob üçlüsünün birbirinden komik yapay zeka fotoğraflarından oluşan bir video paylaştı. Gelin önce o görsellere sonra yorumlara hep birlikte bakalım.