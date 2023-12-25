Jacob Dahil! Bella ve Edward'ın Yapay Zekayla Oluşturulmuş Düğün Fotoğraflarını Görünce Bayılacaksınız
Jacob Dahil! Bella ve Edward'ın Yapay Zekayla Oluşturulmuş Düğün Fotoğraflarını Görünce Bayılacaksınız
Yapay zeka sayesinde daha neler görüp güleceğiz diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Instagram'da satrayn1 adlı hesap, Bella, Edward ve Jacob üçlüsünün birbirinden komik yapay zeka fotoğraflarından oluşan bir video paylaştı. Gelin önce o görsellere sonra yorumlara hep birlikte bakalım.
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Stephenie Meyer'in aynı adlı romanından uyarlanan Alacakaranlık (Twilight) serisi ilk vizyona giren 2008 yapımı filminden bu yana tüm dünyada popüler kültürün bir parçası haline geldi.
Toplamda beş filmden oluşan Alacakaranlık efsanesi bir dönem bütün gençlerin fantastik ve romantik rüyalarını süsledi desek yanlış olmaz. Bella'nın vampir Edward'a aşık olması, ikilinin aşkının tam ortasına Jacob'un "içime bir kurt düştü" misali düşmesi derken neler neler izledik bu seride.
Seri 2012 yılında gösterime giren "Şafak Vakti Bölüm 2" ile son bulsa da filmlerle ilgili haberler, komik paylaşımlar, incelemeler, analizler, şarkılar; kısacası popüler kültüre dair ne varsa devam etti, ediyor da...
... ve tabii bu durum yapay zeka teknolojisi için de geçerli. Instagram'da satrayn1 adlı hesap, Bella, Edward ve Jacob üçlüsünün birbirinden komik yapay zeka fotoğraflarından oluşan bir video paylaştı. Videonun arkasına fon müzik olarak da Derya Uluğ'un Nefes şarkısını koydu.
Alacakaranlık efsanesi deyince gözünüzün önünden hiç gitmeyecek o videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Uzun uzun bakın diye birkaç görsel de buraya bırakıyorum çünkü hepsi birbirinden efsane!
Kurt detayı...
Edward'ın kana ay pardon Adana dürüme susamışlığı...
Jacob'ın araya girmeleri...
Peki sosyal medya kullanıcıları bu komik görsellere ne dedi, hep birlikte bakalım:
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Bu gece rüya konuları hazır!
Nefessin, almazsan biterim...
İster vampir ister kurt meylet....
Ya çok doğru!
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