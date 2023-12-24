Oscar'dan Elenen NBC Filminden Boran Kuzum'a Benzeyen Shrek Poposuna Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri
Oscar'dan Elenen NBC Filminden Boran Kuzum'a Benzeyen Shrek Poposuna Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri
Bu hafta da sosyal medya kullanıcıları Twitter aleminde birbirinden komik dizi ve film tweetleri atarak ortalığı gülmekten kırıp geçirdi. Gelin o paylaşımlara hep birlikte bi' göz atalım!
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1. Başlıyoruz!
2. Lütfen olmasın...
3. Moriarty olmak kolay değil tabii...
4. NBC gör artık şu taşralı adamları!
5. Yine ikiye bölündük:
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6. NBC Twitter'dan Zeki Demirkubuz'a cevap verse ne olay olurdu ama!
7. Harbiden ne alaka?
8. Wednesday kalk bi' zehirli kahve yap kızım!
9. Nerede o eski sinefiller!
10. Böyle darlama şekli yok.
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11. Gümletti.
12. Ken de zabıta olsun.
13. Sinefil erkek tanımına bak hele:
14. Yalan yok hepimiz böyleyiz...
15. Tarafını seç!
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16. Valla güne bu kötü haberle uyandık...
17. Shrek'in g*tü Boran'ınkini sollar:
18. Issız Adam Olmak Zamanı:
19. O raddeye geldiniz demek ha!
20. Bugün sinefil olmak için ne yaptın?
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