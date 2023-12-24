Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Oscar'dan Elenen NBC Filminden Boran Kuzum'a Benzeyen Shrek Poposuna Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri

Oscar'dan Elenen NBC Filminden Boran Kuzum'a Benzeyen Shrek Poposuna Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri

Twitter dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 16:01

Bu hafta da sosyal medya kullanıcıları Twitter aleminde birbirinden komik dizi ve film tweetleri atarak ortalığı gülmekten kırıp geçirdi. Gelin o paylaşımlara hep birlikte bi' göz atalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. Lütfen olmasın...

2. Lütfen olmasın...
twitter.com

3. Moriarty olmak kolay değil tabii...

3. Moriarty olmak kolay değil tabii...
twitter.com

4. NBC gör artık şu taşralı adamları!

4. NBC gör artık şu taşralı adamları!
twitter.com

5. Yine ikiye bölündük:

5. Yine ikiye bölündük:
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. NBC Twitter'dan Zeki Demirkubuz'a cevap verse ne olay olurdu ama!

6. NBC Twitter'dan Zeki Demirkubuz'a cevap verse ne olay olurdu ama!
twitter.com

7. Harbiden ne alaka?

7. Harbiden ne alaka?
twitter.com

8. Wednesday kalk bi' zehirli kahve yap kızım!

8. Wednesday kalk bi' zehirli kahve yap kızım!
twitter.com

9. Nerede o eski sinefiller!

9. Nerede o eski sinefiller!
twitter.com

10. Böyle darlama şekli yok.

10. Böyle darlama şekli yok.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Gümletti.

11. Gümletti.
twitter.com

12. Ken de zabıta olsun.

12. Ken de zabıta olsun.
twitter.com

13. Sinefil erkek tanımına bak hele:

13. Sinefil erkek tanımına bak hele:
twitter.com

14. Yalan yok hepimiz böyleyiz...

14. Yalan yok hepimiz böyleyiz...
twitter.com

15. Tarafını seç!

15. Tarafını seç!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

16. Valla güne bu kötü haberle uyandık...

16. Valla güne bu kötü haberle uyandık...
twitter.com

17. Shrek'in g*tü Boran'ınkini sollar:

17. Shrek'in g*tü Boran'ınkini sollar:
twitter.com

18. Issız Adam Olmak Zamanı:

18. Issız Adam Olmak Zamanı:
twitter.com

19. O raddeye geldiniz demek ha!

19. O raddeye geldiniz demek ha!
twitter.com

20. Bugün sinefil olmak için ne yaptın?

20. Bugün sinefil olmak için ne yaptın?
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
5
4
3
2
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?