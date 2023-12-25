Şirketler için İşe Alımlarda Adaylarla Mülakat Yapabilen Yapay Zeka Aracı ile Tanışın: Hiring Cycle
Şirketler için İşe Alımlarda Adaylarla Mülakat Yapabilen Yapay Zeka Aracı ile Tanışın: Hiring Cycle
Kaynak: https://www.hiringcycle.ai/tr/tr
Türk geliştiriciler, özellikle insan kaynakları çalışanlarının işe alım sürecinde hayatını kolaylaştırabilecek Hiring Cycle isimli yeni bir yapay zeka aracı geliştirdi. 👇
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2023 yılı ile beraber günlük hayatımızın her alanında etkin bir rol oynayan yapay zeka teknolojisi, son olarak insan kaynakları biriminde de işlerimizi kolaylaştırmaya başladı.
Türk geliştiriciler tarafından hayata geçirilen Hiring Cycle adlı yeni bir yapay zeka aracı, firmaların işe alım süreçlerindeki yükünü azaltıyor ve mümkün olan en doğru adayın seçilmesine yardımcı oluyor.
Hiring Cycle, pek çok sayıda iş ilanın oluşturulması, iş tanımlarının açıklanması ve aday mülakatlarının takvimlendirilmesi gibi birçok işlemi otomatik olarak gerçekleştirebiliyor.
Yerli yapay zeka aracı bununla beraber, söz konusu mülakatları bizzat kendisi yürütebiliyor ve adaylar hakkında detaylı analizler içeren kapsamlı raporlar oluşturabiliyor.
Hiring Cycle ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve demo sürümünü deneyimlemek isteyen kullanıcılar platformun web sitesini ziyaret edebilir.
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Peki siz yeni Hiring Cycle hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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