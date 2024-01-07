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Amazon Prime Gaming Ocak 2024 Oyunları Belli Oldu: Toplam Steam Değerleri 1,800 Lirayı Aşıyor

Amazon Prime Gaming Ocak 2024 Oyunları Belli Oldu: Toplam Steam Değerleri 1,800 Lirayı Aşıyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
07.01.2024 - 12:54

Bu ay Amazon Prime kullanıcısı oyuncuları birbirinden farklı dört oyun bekliyor. Toplam Steam değerleri 60 doları aşıp 1,800 TL'ye ulaşan dört oyun bu ay Amazon Prime Gaming ile bedava.

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Amazon'un aylık abonelik servisi Prime oyunculara her ay farklı hediyeler sunuyor.

Amazon'un aylık abonelik servisi Prime oyunculara her ay farklı hediyeler sunuyor.

Prime servisine dahil olan Prime Gaming ile oyuncular Twitch'te istedikleri yayıncıya bedava abone olmanın dışında her ay hem bedava oyunlar hem de sevilen oyunlarda ücretsiz ögeler kazanma şansını da elde ediyorlar.

Bu ocak ayında Amazon Prime'da biraz nostaljik rüzgarlar esecek desek yanlış olmaz.

Bu ocak ayında Amazon Prime'da biraz nostaljik rüzgarlar esecek desek yanlış olmaz.

Steam'de toplam değerleri 60,46 dolar, yani 1,800 TL'yi aşan dört farklı oyunla karşımıza çıkacak olan Amazon Prime Gaming bu ay kullanıcılarını nostaljiye doyuracak desek yanlış olmaz.

İlk oyunumuz Steam'de 14,99 TL'lik fiyat etiketine sahip Endling - Extinction is Forever.

Bizi geçmişe götüren oyunlardan biri ise Steam değeri normal fiyatı 24,99 dolar olan Atari Mania.

Amazon Prime Gaming'in Ocak 2024'te kullanıcılarına vereceği diğer bedava oyunlar ise şunlar:

Amazon Prime Gaming'in Ocak 2024'te kullanıcılarına vereceği diğer bedava oyunlar ise şunlar:

  • Apico - 11 Ocak

  • Yars Recharged – 25 Ocak

Aylık abonelik ücreti 39 TL olan Amazon Prime'ı ilk ay ücretsiz deneyebilir ve tüm avantajlarından bu süreç içerisinde yararlanabilirsiniz.

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