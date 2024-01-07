Amazon Prime Gaming Ocak 2024 Oyunları Belli Oldu: Toplam Steam Değerleri 1,800 Lirayı Aşıyor
Amazon Prime Gaming Ocak 2024 Oyunları Belli Oldu: Toplam Steam Değerleri 1,800 Lirayı Aşıyor
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Amazon'un aylık abonelik servisi Prime oyunculara her ay farklı hediyeler sunuyor.
Bu ocak ayında Amazon Prime'da biraz nostaljik rüzgarlar esecek desek yanlış olmaz.
İlk oyunumuz Steam'de 14,99 TL'lik fiyat etiketine sahip Endling - Extinction is Forever.
Bizi geçmişe götüren oyunlardan biri ise Steam değeri normal fiyatı 24,99 dolar olan Atari Mania.
Amazon Prime Gaming'in Ocak 2024'te kullanıcılarına vereceği diğer bedava oyunlar ise şunlar:
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