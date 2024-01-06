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Bir League of Legends Hikayesi Arcane 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı!

Bir League of Legends Hikayesi Arcane 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 16:50

League of Legends markası uzun yıllardır hayatımızda. Riot Games, gerek tek kişilik, gerek çok oyunculu olmak üzere birçok League of Legends yapımını bizlerle buluştu. Tabii bunun yanında dizi ve film sektörüne de adımlar attı.

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2021 yılında yayınlanmaya başlayan Arcane, fazlasıyla beğenilmişti.

2021 yılında yayınlanmaya başlayan Arcane, fazlasıyla beğenilmişti.

Netflix bünyesinde yayınlanan ve bir League of Legends hikâyesi anlatan Arcane, çıktığı dönem oldukça konuşulmuştu. Eleştirmenler ve seyirciler tarafından yüksek notlar alan yapım, devam sezonu için de onay almıştı.

Beklenen fragman sonunda yayınlandı.

Yeni karakterler geliyor!

Yeni karakterler geliyor!

Fragmanda da gördüğümüz üzere Warwick karakteri diziye ilk girişini yapmış. Fragmanın yayınlanmasından önce de birçok fan teorisi bu durumu destekler nitelikteydi. Warwick dışında hangi karakterlerin diziye ekleneceği ise henüz netlik kazanmış değil.

League of Legends evreni büyümeye devam edecek.

League of Legends evreni büyümeye devam edecek.

Yazının başında da bahsettiğimiz üzere Riot Games, League of Legends markasını olabildiğince farklı alanlarda kullanmaya çalışıyor. Geliştirme aşamasında olan MMO oyununun yanı sıra bir dövüş oyunu da oyuncularla buluşacak. Şirketin bu politikasının devam etmesi ve daha da geniş kitlelere içerik çıkarma planı ise son hız devam edecek gibi görünüyor.

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