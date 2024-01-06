Bir League of Legends Hikayesi Arcane 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı!

Yazının başında da bahsettiğimiz üzere Riot Games, League of Legends markasını olabildiğince farklı alanlarda kullanmaya çalışıyor. Geliştirme aşamasında olan MMO oyununun yanı sıra bir dövüş oyunu da oyuncularla buluşacak. Şirketin bu politikasının devam etmesi ve daha da geniş kitlelere içerik çıkarma planı ise son hız devam edecek gibi görünüyor.