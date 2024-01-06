Bir League of Legends Hikayesi Arcane 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı!
Bir League of Legends Hikayesi Arcane 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı!
League of Legends markası uzun yıllardır hayatımızda. Riot Games, gerek tek kişilik, gerek çok oyunculu olmak üzere birçok League of Legends yapımını bizlerle buluştu. Tabii bunun yanında dizi ve film sektörüne de adımlar attı.
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2021 yılında yayınlanmaya başlayan Arcane, fazlasıyla beğenilmişti.
Beklenen fragman sonunda yayınlandı.
Yeni karakterler geliyor!
League of Legends evreni büyümeye devam edecek.
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