Elden Ring Oynarken Sinir Krizi Geçirmenizi Sağlayacak En Zor 10 Boss Savaşı
Elden Ring Oynarken Sinir Krizi Geçirmenizi Sağlayacak En Zor 10 Boss Savaşı
Elden Ring, neredeyse iki yıldır hayatımızda. Bu iki yıllık süreçte de bizlere bolca heyecan ve sinir krizi geçirtmeyi başardı. FromSoftware’in şu ana kadar çıkarmış olduğu en kapsamlı oyun olan Elden Ring, sanat tasarımı, özgürlükçü oynanışı ve tabii ki zorlayıcı Boss savaşları ile öne çıkıyor. Bu yazımızda da sizlere bu zorlayıcı Boss savaşlarından birkaçını derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. Godrick The Grafted
9. Commander Niall
8. Mogh, Lord of Blood
7. Dragonlord Placidusax
6. Ragadon of The Golden Order
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. Starscourge Radahn
4. Godskin Duo
3. Godfrey, First Elden Lord
2. Maliketh, The Black Blade
1. Malenia Blade of Miquella
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Malenia denilen şırfıntıyı kestiğim 4 Ocak 2024 saat 02.32'yi bayram ilan ettim.