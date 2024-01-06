Elden Ring Oynarken Sinir Krizi Geçirmenizi Sağlayacak En Zor 10 Boss Savaşı

Bu kadar devasa bir oyun yapıp, bir o kadar da devasa bir ejderha koymasalar olmaz tabii. Dragonlord Placidusax, adından da anlaşılacağı üzere bir Ejder Lordu. Bu unvanın da hakkını fazlasıyla veriyor. Şimşekler, alevler, keskin pençeler ile oldukça zorlayıcı ve bir o kadar da epik bir savaş.