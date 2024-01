Elden Ring Oynarken Sinir Krizi Geçirmenizi Sağlayacak En Zor 10 Boss Savaşı

Maliketh, bizleri geniş bir alanda karşılıyor. İki fazı bulunan bu Boss, ilk fazda bizleri çok zorlamıyor. Yavaş ve tahmin edilebilir saldırılarda bulunuyor. Tabii olay ilk fazını kestikten sonra başlıyor. Harika bir sinematik ile ikinci faza geçtikten sonra sinirlerinizi hoplatacak cinsten bir savaş sizleri bekliyor. Maliketh, bu fazında oldukça hızlı hareket ediyor ve her saldırısı can barınızı diplere indirecek seviyede. Bunun yanında can havuzu da bir hayli yüksek.