İçerisi Şampiyonlar Ligi Gibi: Steam 2023'ün En İyilerini Açıkladı

Oyuncular olarak bu yıl gibisini bir daha zor görürüz. Neredeyse her ay birbirinden harika oyunların çıktığı, başka sene olsa kesin GOTY adayı olacak oyunların başyapıtlar karşısında unutulup gittiği 2023'ün en iyilerini Steam istatistikleri ile gelin bir kez daha hatırlayalım.

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