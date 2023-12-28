İçerisi Şampiyonlar Ligi Gibi: Steam 2023'ün En İyilerini Açıkladı
İçerisi Şampiyonlar Ligi Gibi: Steam 2023'ün En İyilerini Açıkladı
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Bu yıl oyunlar için öyle bir yıldı ki tüm yıl ekran karşısında şöyle oturduk desek yeridir.
İşte 2023'ün Steam'de en çok oynanan oyunları:
2023'ün Steam'de en çok satan oyunları:
2023'te çıkan en çok satan oyunlar:
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arkadaşlar bilmiyorum da call of duty bu 3 kategoride de olması gerekir ken neden koymuyorlar anlamiş değilim.Bence saçma bir konu olmuş.admin otur artık san... Devamını Gör