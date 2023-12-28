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İçerisi Şampiyonlar Ligi Gibi: Steam 2023'ün En İyilerini Açıkladı

İçerisi Şampiyonlar Ligi Gibi: Steam 2023'ün En İyilerini Açıkladı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
28.12.2023 - 11:44

Oyuncular olarak bu yıl gibisini bir daha zor görürüz. Neredeyse her ay birbirinden harika oyunların çıktığı, başka sene olsa kesin GOTY adayı olacak oyunların başyapıtlar karşısında unutulup gittiği 2023'ün en iyilerini Steam istatistikleri ile gelin bir kez daha hatırlayalım.

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Bu yıl oyunlar için öyle bir yıldı ki tüm yıl ekran karşısında şöyle oturduk desek yeridir.

Yeni oyunlar, sevilen IP'lerin geri dönüşü, kaliteli remake'ler ve elbette başlı başına Baldur's Gate 3! Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam de 2023 istatistiklerini paylaşarak bu yıla ışık tuttu.

İşte 2023'ün Steam'de en çok oynanan oyunları:

İşte 2023'ün Steam'de en çok oynanan oyunları:

En yüksek oyuncu sayısı 300 bini aşanlar herhangi bir sıralama olmaksızın gruplandırılmıştır.

  • Counter-Strike 2

  • Hogwarts Legacy

  • Starfield

  • Apex Legends

  • PUBG: Battlegrounds

  • Lost Ark

  • Sons of the Forest

  • Goose Goose Duck

  • Destiny 2

  • Baldur's Gate 3

  • Dota 2

2023'ün Steam'de en çok satan oyunları:

2023'ün Steam'de en çok satan oyunları:

Elde edilen brüt gelire göre herhangi bir sıralama olmadan gruplandırılmışlardır.

  • Cyberpunk 2077

  • Dota 2

  • Apex Legends

  • Destiny 2

  • PUBG: Battlegrounds

  • Hogwarts Legacy

  • Starfield

  • Sons of the Forest

  • Lost Ark

  • Counter-Strike 2

  • Call of Duty

  • Baldur's Gate 3

2023'te çıkan en çok satan oyunlar:

2023'te çıkan en çok satan oyunlar:

Çıktıkları ilk iki hafta içinde elde ettikleri gelire göre en çok satan oyunlar herhangi bir sıralama yapılmadan gruplandırılmışlardır.

  • Armored Core IV

  • Star Wars Jedi: Survivor

  • Street Fighter 6

  • Sons of the Forest

  • Starfield

  • EA Sports FC 24

  • Baldur's Gate 3

  • Payday 3

  • Cities: Skylines 2

  • Remnant 2

  • Hogwarts Legacy

  • Resident Evil 4

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Kerem Senol

arkadaşlar bilmiyorum da call of duty bu 3 kategoride de olması gerekir ken neden koymuyorlar anlamiş değilim.Bence saçma bir konu olmuş.admin otur artık san... Devamını Gör