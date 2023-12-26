Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Kış İndirimlerinde Neler Aldık?

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Kış İndirimlerinde Neler Aldık?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
26.12.2023 - 20:28

Steam'in en büyük indirim dönemlerinden olan kış indirimlerinin vakti geldi çattı. Tüm dünyadaki oyuncuların cüzdanlarını boşalttıkları indirim döneminde bu hafta biz Türk oyuncular tercihimizi hangi oyunlardan yana kullandık gelin birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Listenin değişmeyen kralı yine tahtında.

1. Listenin değişmeyen kralı yine tahtında.

Counter-Strike 2 piyasaya sürüldüğü ilk günden beri neredeyse hiç tahtından inmedi. Oynaması tamamen ücretsiz olan oyun global listelerde de bazı sürprizler dışında genelde liderlik koltuğunu hiç boş bırakmıyor.

2. Futbol aşkımız da bitecek gibi değil.

2. Futbol aşkımız da bitecek gibi değil.

70 dolarlık fiyatı ile listede arz-ı endam eden EA Sports FC 24 buna karşın listenin üst sıralarında kalmayı geçtiğimiz haftalarda da başarmıştı. Kış indirimleri kapsamında yüzde 60'lık indirimle 27,99 dolara düşen oyundaki bu fırsatı oyuncular affetmedi elbette.

3. Call of Duty de listenin gediklilerinden.

3. Call of Duty de listenin gediklilerinden.

Köklü serinin şimdilik son oyunu olan Call of Duty: Modern Warfare 3 ile birlikte Modern Warfare 2 ve Warzone'a da ev sahipliği yapan Call of Duty serinin şanının hakkını veriyor. Son oyunu ile ciddi eleştiri oklarının hedefi olsa da durum satışları pek de etkilemiş gibi görünmüyor.

4. Uzun bir aranın ardından Elden Ring tekrar listede.

4. Uzun bir aranın ardından Elden Ring tekrar listede.

İndirimlerin yaradığı bir diğer oyun ise geçtiğimiz yılın en dikkat çeken oyunlarından olan Elden Ring. 40 dolarlık normal fiyatına aldığı yüzde 40'lık indirimle 23,99 dolara düşen fiyatının da etkisiyle roket gibi yükselen oyun listenin dördüncü sırasına oturmayı bildi.

5. Lethal Company bu hafta da kendini ilk beşte tutmayı başarıyor.

5. Lethal Company bu hafta da kendini ilk beşte tutmayı başarıyor.

Yılın sürprizlerinden olan Lethal Company'e oyuncular olarak bayıldık! Eşi dostu toplayıp tekinsiz mekanlara adım attığımız korku oyunu 5,79 dolarlık fiyatı ve mütevazi sistem gereksinimleriyle boyundan büyük bir deneyim vadediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Baldur's Gate 3

  • Euro Truck Simulator 2

  • Dota 2

  • Forza Horizon 5

  • Black Desert

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?