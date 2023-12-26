Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Kış İndirimlerinde Neler Aldık?

Köklü serinin şimdilik son oyunu olan Call of Duty: Modern Warfare 3 ile birlikte Modern Warfare 2 ve Warzone'a da ev sahipliği yapan Call of Duty serinin şanının hakkını veriyor. Son oyunu ile ciddi eleştiri oklarının hedefi olsa da durum satışları pek de etkilemiş gibi görünmüyor.