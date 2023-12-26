Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Kış İndirimlerinde Neler Aldık?
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Kış İndirimlerinde Neler Aldık?
Steam'in en büyük indirim dönemlerinden olan kış indirimlerinin vakti geldi çattı. Tüm dünyadaki oyuncuların cüzdanlarını boşalttıkları indirim döneminde bu hafta biz Türk oyuncular tercihimizi hangi oyunlardan yana kullandık gelin birlikte bakalım.
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1. Listenin değişmeyen kralı yine tahtında.
2. Futbol aşkımız da bitecek gibi değil.
3. Call of Duty de listenin gediklilerinden.
4. Uzun bir aranın ardından Elden Ring tekrar listede.
5. Lethal Company bu hafta da kendini ilk beşte tutmayı başarıyor.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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