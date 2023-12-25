Görüş Bildir
Haberler
Video
GTA Oyununda Yaşananları Gerçek Zanneden Yaşlı Kadının Tepkileri Hem Güldürdü Hem Üzdü

GTA Oyununda Yaşananları Gerçek Zanneden Yaşlı Kadının Tepkileri Hem Güldürdü Hem Üzdü

GTA
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 22:03

Babaannelerimiz, anneannelerimiz... GTA oyununu gerçek zanneden yaşlı kadının tepkileri sosyal medya kullanıcılarını güldürürken hüzünlendirdi. Bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Oynayanlar bilir: Bir aksiyon-macera oyunu olan GTA, şiddet ve soygun gibi birçok unsura sahip.

Ancak oyunu oynamayanlar da var: GTA'dan bazı kesitlerin gerçek haber gibi izletildiği yaşlı kadının tepkileri görenleri güldürdü.

Araba kazası sahnelerini büyükannesine gerçek haber gibi izleten torun hem güldürdü hem üzdü...

Yaşlı kadının inanması güldürse de, masum endişesi üzmedi değil... Yorumlar da gecikmedi.

Yaşlı kadının inanması güldürse de, masum endişesi üzmedi değil... Yorumlar da gecikmedi.

"Büyükannenin tepkisi"

"Büyükannenin tepkisi"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Tamam ama buna o kadar üzüldüm ki lütfen biri ona doğru olmadığını söylesin"

"Tamam ama buna o kadar üzüldüm ki lütfen biri ona doğru olmadığını söylesin"
twitter.com

"Büyükannemde bunama var ve televizyonda olan her şeyi kapının önünde oluyor sanıyor"

"Büyükannemde bunama var ve televizyonda olan her şeyi kapının önünde oluyor sanıyor"
twitter.com

"Büyükannesi bence inanmamış, sadece torunu mutlu olsun istemiş"

"Büyükannesi bence inanmamış, sadece torunu mutlu olsun istemiş"
twitter.com

"Bunu babama yapacağım, önden rica ederim"

"Bunu babama yapacağım, önden rica ederim"
twitter.com

"İnsanlığa olan inancı yok oldu"

"İnsanlığa olan inancı yok oldu"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Bu pahalı bir şakaydı"

"Bu pahalı bir şakaydı"
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?