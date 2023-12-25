GTA Oyununda Yaşananları Gerçek Zanneden Yaşlı Kadının Tepkileri Hem Güldürdü Hem Üzdü
GTA Oyununda Yaşananları Gerçek Zanneden Yaşlı Kadının Tepkileri Hem Güldürdü Hem Üzdü
Babaannelerimiz, anneannelerimiz... GTA oyununu gerçek zanneden yaşlı kadının tepkileri sosyal medya kullanıcılarını güldürürken hüzünlendirdi. Bakalım 👇
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Oynayanlar bilir: Bir aksiyon-macera oyunu olan GTA, şiddet ve soygun gibi birçok unsura sahip.
Ancak oyunu oynamayanlar da var: GTA'dan bazı kesitlerin gerçek haber gibi izletildiği yaşlı kadının tepkileri görenleri güldürdü.
Yaşlı kadının inanması güldürse de, masum endişesi üzmedi değil... Yorumlar da gecikmedi.
"Büyükannenin tepkisi"
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"Tamam ama buna o kadar üzüldüm ki lütfen biri ona doğru olmadığını söylesin"
"Büyükannemde bunama var ve televizyonda olan her şeyi kapının önünde oluyor sanıyor"
"Büyükannesi bence inanmamış, sadece torunu mutlu olsun istemiş"
"Bunu babama yapacağım, önden rica ederim"
"İnsanlığa olan inancı yok oldu"
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"Bu pahalı bir şakaydı"
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