Steam Fiyatı 440 TL'yi Aşan Bağımsız Oyun Epic Games Store'da Bedava
Steam Fiyatı 440 TL'yi Aşan Bağımsız Oyun Epic Games Store'da Bedava
Epic Games Store'un bugünkü gizemli oyunu da nihayet ortaya çıktı. Büyük AAA oyunların ardından bu kez direksiyonu bağımsız bir oyuna kıran Epic Games Store'da günün bedavası Human Resource Machine oldu.
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Bugünün gizemli bedavası ise Steam'de 15 dolar, yani yaklaşık 440 TL'ye satılan Human Resource Machine.
Peki oyunu nasıl kütüphanemize ekleyeceğiz?
Oyunu kapmak için ise yalnızca 24 saatimiz var!
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