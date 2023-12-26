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Steam Fiyatı 440 TL'yi Aşan Bağımsız Oyun Epic Games Store'da Bedava

Steam Fiyatı 440 TL'yi Aşan Bağımsız Oyun Epic Games Store'da Bedava

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
26.12.2023 - 19:00

Epic Games Store'un bugünkü gizemli oyunu da nihayet ortaya çıktı. Büyük AAA oyunların ardından bu kez direksiyonu bağımsız bir oyuna kıran Epic Games Store'da günün bedavası Human Resource Machine oldu.

Epic Games Store her gün bir bedava oyun vermeye devam ediyor.

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Bugünün gizemli bedavası ise Steam'de 15 dolar, yani yaklaşık 440 TL'ye satılan Human Resource Machine.

Peki oyunu nasıl kütüphanemize ekleyeceğiz?

Peki oyunu nasıl kütüphanemize ekleyeceğiz?

Masaüstü uygulaması veya tarayıcı üzerinden hesabımızla Epic Games Store'a giriş yaptıktan sonra anasayfadaki 'Ücretsiz Oyunlar' bölümünde yer alan Human Resources Machine bizi karşılayacak. Oyuna tıkladıktan sonra ise yeni sayfada 'Yükle' dedikten sonra ardından gelecek olan sayfada ise 'Sipariş Ver' diyerek yapımı kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Oyunu kapmak için ise yalnızca 24 saatimiz var!

Oyunu kapmak için ise yalnızca 24 saatimiz var!

Her gün bir yeni oyun vermeye devam edecek olan Epic Games Store'un bedavası 27 Aralık saat 19:00'da yerini bir başka oyuna bırakacak. Önümüzdeki 24 saat içerisinde oyunu kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak.

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