Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Bu Hafta Düşen Düşene!
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Bu Hafta Düşen Düşene!
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1. Sevmeyelim de taşa mı dönelim be?
2. Steam Deck son birkaç haftadır yer edindiği birinciliği nihayet teslim etti.
3. Counter-Strike 2 bu hafta görmeye alışık olmadığı yerlerde.
4. Yılın sonuna gelmişken Lethal Company hala iddiasını koruyor.
5. Düşüşteki isimlerden biri de Call of Duty.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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