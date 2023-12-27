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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Bu Hafta Düşen Düşene!

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Bu Hafta Düşen Düşene!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
27.12.2023 - 17:39

Yeni yıl heyecanının üstüne bir de Steam'in kış indirimleri eklenince oyuncular için hem hediyeleşme hem de kütüphaneleri doldurmak için zemin hayli müsait hale geldi. Peki tüm dünyadaki oyuncular bu dönemi nasıl değerlendirdi dersiniz? Gelin birlikte göz atalım!

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1. Sevmeyelim de taşa mı dönelim be?

1. Sevmeyelim de taşa mı dönelim be?

Elbette Baldur's Gate 3'ten bahsediyoruz. Oyun dünyasının sadece bu yıl değil, son yıllarda gördüğü belki de en iyi oyunlardan olan Baldur's Gate 3 ortaya koyduğu işin karşılığını ödül törenlerinde fazlasıyla aldı. Ülkemize özel fiyatlandırma ile 34,99 dolara satılan oyun şimdi kış indirimleri kapsamında yüzde 10 indirimde.

2. Steam Deck son birkaç haftadır yer edindiği birinciliği nihayet teslim etti.

2. Steam Deck son birkaç haftadır yer edindiği birinciliği nihayet teslim etti.

Valve'ın el konsolumsu el bilgisayarı diyebileceğimiz cihaz oyuncular tarafından hayli sevildi. Neredeyse tüm Steam kütüphanesini oynatabilen cihaz ülkemizde henüz resmi satışta değil ve yakın zamanda da olacak gibi görünmüyor ancak dünyanın geri kalanı Steam Deck'e büyük ilgi göstermeye devam ediyor.

3. Counter-Strike 2 bu hafta görmeye alışık olmadığı yerlerde.

3. Counter-Strike 2 bu hafta görmeye alışık olmadığı yerlerde.

Çok satanlar listelerinin değişmez birincisi son birkaç haftadır globalde tahtını Steam Deck'e kaptımış ve ikinciliğe gerilemişti. Bu hafta ise Baldur's Gate 3'ün yükselişi ile birlikte Valve'ın göz bebeğini üçüncü sırada görüyoruz. Bakalım bu durum ne kadar geçerliliğini koruyacak?

4. Yılın sonuna gelmişken Lethal Company hala iddiasını koruyor.

4. Yılın sonuna gelmişken Lethal Company hala iddiasını koruyor.

Yılın sürprizi Lethal Company çıkışının üzerinden geçen günlerde popülerliğini katlayarak arttırdı. Yalnızca Steam'de değil, online yayın platformlarında da hayli popüler olan korku oyunu geçtiğimiz haftaya göre bir sıralık düşüşte olsa da yine de ilk beş içerisinde yer almayı başarıyor.

5. Düşüşteki isimlerden biri de Call of Duty.

5. Düşüşteki isimlerden biri de Call of Duty.

Hatta öyle ki bu hafta globalde yükselen ilk beş içindeki tek oyun Baldur's Gate 3. Oyuncular tarafından yerden yere vurulan Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 ve Warzone'u aynı çatı altında toplayan Call of Duty tüm eleştirilere rağmen satışlar noktasında tatmin edici bir başarı sergiliyor.

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Elden Ring

  • Cyberpunk 2077

  • EA Sports FC 24

  • Dota 2

  • War Thunder

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