Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Bu Hafta Düşen Düşene!

Yılın sürprizi Lethal Company çıkışının üzerinden geçen günlerde popülerliğini katlayarak arttırdı. Yalnızca Steam'de değil, online yayın platformlarında da hayli popüler olan korku oyunu geçtiğimiz haftaya göre bir sıralık düşüşte olsa da yine de ilk beş içerisinde yer almayı başarıyor.