Bir Dönemin Efsane Call of Duty Karakterine Ses Veren Sanatçı Hayatını Kaybetti
Bir Dönemin Efsane Call of Duty Karakterine Ses Veren Sanatçı Hayatını Kaybetti
Call of Duty: Black Ops 2'de karşımıza çıkan Raul Menendez'i seslendiren sanatçı Kamar de los Reyes hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu ve ses sanatçısından geriye sadece eşi ve 3 oğlu kaldı.
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Raul Menendez'i seslendiren Kamar de los Reyes, kansere yenik düştü.
Call of Duty, en sevdiği projelerden biriydi.
Kariyeri 80'lerin sonunda başlamıştı.
Birçok yapımda rol alması planlanıyordu.
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