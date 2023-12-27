Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Bir Dönemin Efsane Call of Duty Karakterine Ses Veren Sanatçı Hayatını Kaybetti

Bir Dönemin Efsane Call of Duty Karakterine Ses Veren Sanatçı Hayatını Kaybetti

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 16:38

Call of Duty: Black Ops 2'de karşımıza çıkan Raul Menendez'i seslendiren sanatçı Kamar de los Reyes hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu ve ses sanatçısından geriye sadece eşi ve 3 oğlu kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Raul Menendez'i seslendiren Kamar de los Reyes, kansere yenik düştü.

Raul Menendez'i seslendiren Kamar de los Reyes, kansere yenik düştü.

Black Ops serisinin efsaneleşmiş karakteri Menendez'in ses sanatçısı Reyes, bir süredir kanser ile mücadele ediyordu. Ailesi, Reyes'in kansere yenik düştüğünü ve 56 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Call of Duty, en sevdiği projelerden biriydi.

Call of Duty, en sevdiği projelerden biriydi.

Reyes, Call of Duty'de yer aldıktan sonra, bu projeyi yaptığı en muhteşem işlerin başında gösteriyordu. Black Ops 2'nin ardından Call of Duty Mobile ve diğer oyunlarda da Menendez'in seslendirmesini yapmaya devam etti.

Kariyeri 80'lerin sonunda başlamıştı.

Kariyeri 80'lerin sonunda başlamıştı.

Reyes, 1988'de çıkan 'Salsa' filmi ile sinema dünyasına giriş yapmıştı. İrili ufaklı birçok yapımda yer alan ünlü oyuncunun rol aldığı en bilindik yapım ise 1995'de yayınlanmaya başlayan 'One Life to Live' oldu. Günümüzde ise 'All American' filminde aktif rol almaktaydı.

Birçok yapımda rol alması planlanıyordu.

Birçok yapımda rol alması planlanıyordu.

Ünlü oyuncu yakın zamanda gelecek olan 'Daredevil' dizisinde önemli bir role sahip olacaktı. Bunun yanında çekimleri yapılan 'Washington Black' filminde de rol alması bekleniyordu.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?