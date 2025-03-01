Teravih Namazı Esnasında Gaz Kaçağı: 48 Kişi Hastanelik Oldu
Teravih Namazı Esnasında Gaz Kaçağı: 48 Kişi Hastanelik Oldu
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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar, teravih namazı için camilere akın etti.
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Ancak Sivas'ta teravih namazı esnasında feci bir olay oldu.
Edinilen bilgiye göre; teravih namazı için camiye gelen ilçe sakinleri, caminin ısıtılmasında kullanılan doğal gaz sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Gazdan etkilenen 48 kişi ambulans ve kendi imkânlarıyla Akıncılar ve Suşehri ilçesinde bulunan hastanelere kaldırıldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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