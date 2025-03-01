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Teravih Namazı Esnasında Gaz Kaçağı: 48 Kişi Hastanelik Oldu

Teravih Namazı Esnasında Gaz Kaçağı: 48 Kişi Hastanelik Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.03.2025 - 10:03

Ramazan ayı başladı. İlk teravih namazı kılındı. Ancak Sivas'ta teravih namazı için camiye giden 48 kişi, doğal gaz sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar, teravih namazı için camilere akın etti.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar, teravih namazı için camilere akın etti.

Ancak Sivas'ta teravih namazı esnasında feci bir olay oldu.

Ancak Sivas'ta teravih namazı esnasında feci bir olay oldu.

Feci olay, Akıncılar ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'ndeki Yeşilyazı Camii'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; teravih namazı için camiye gelen ilçe sakinleri, caminin ısıtılmasında kullanılan doğal gaz sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Edinilen bilgiye göre; teravih namazı için camiye gelen ilçe sakinleri, caminin ısıtılmasında kullanılan doğal gaz sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Gazdan etkilenen 48 kişi ambulans ve kendi imkânlarıyla Akıncılar ve Suşehri ilçesinde bulunan hastanelere kaldırıldı.

Gazdan etkilenen 48 kişi ambulans ve kendi imkânlarıyla Akıncılar ve Suşehri ilçesinde bulunan hastanelere kaldırıldı.

Bu hastaneler de yapılan ilk müdahalenin ardından 5 kişi, kontrol amaçlı il merkezindeki Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası Sivas Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Saat 20.30 civarında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda Akıncılar ilçesi Yeşilyazı Mahalle Camii içerisinde teravih namazı esnasında bazı vatandaşlarımızın rahatsızlandığı bildirilmiştir. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Emniyet ve İtfaiye ekiplerimiz sevk edilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre camide bulunan ve doğal gaz ile çalıştığı belirlenen radyant ısıtıcılardan kaynaklı zehirlenme vakalarının meydana geldiği tespit edilmiştir. Olaydan etkilenen 48 vatandaşımızdan bazıları ambulans, bazıları da kendi imkânları ile Suşehri Devlet Hastanesine intikal etmiş olup vatandaşların tetkik ve tedavileri Suşehri Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Olaydan etkilenen 5 hasta ise ileri tedavi için Sivas Merkez Numune Hastanemize sevk edilmiştir.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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