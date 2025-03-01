ABD’den Ukrayna’ya İlk Hamle: Yatırımlar Durduruldu

Trump, 'Sorun şu ki, sana sert bir adam olma yetkisi verdim ve ABD olmadan sert bir adam olacağını sanmıyorum ve halkın çok cesur, ancak ya bir anlaşma yapacaksın ya da biz dışarıda kalacağız ve eğer dışarıda kalırsak, sen savaşacaksın. Bunun hoş olacağını sanmıyorum, ama savaşacaksın, ama kartların yok, ama o anlaşmayı imzaladığımızda, çok daha iyi bir konumda olacaksın, ama hiç de minnettar davranmıyorsun. Ve bu hoş bir şey değil' dedi.