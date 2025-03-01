ABD’den Ukrayna’ya İlk Hamle: Yatırımlar Durduruldu
ABD’den Ukrayna’ya İlk Hamle: Yatırımlar Durduruldu
ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yaşanan gerginlik devam ediyor. ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Vance, Zelenskiy’i kameraların önünde aşağıladı. Beyaz Saray'ı terk eden Zelenskiy'e bir hamle daha geldi. ABD, Ukrayna'ya yapılan milyonlarca dolar değerindeki USAID yardımlarında kesintiye gitti.
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ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmelerinde ortalık karıştı.
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Trump, Zelenskiy ile yaptığı ikili görüşmenin başında, "Milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynuyorsunuz. Üçüncü Dünya Savaşıyla kumar oynuyorsunuz. Üçüncü Dünya Savaşıyla kumar oynuyorsunuz ve yaptığınız şey ülkeye, bu ülkeye karşı çok saygısızca" dedi.
Trump, Zelenskiy'i minnettar davranmadığını iddia ederek azarladı.
Zelensky, Trump ile yaşanan gerginlik sonrası Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrıldı. İki lider arasında yaşanan anlaşmazlık, ortak basın toplantısının iptal edilmesine neden oldu.
Bu gelişme sonrası ABD'den bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) kaynakları, Beyaz Saray'ın Ukrayna enerji şebekesinin restorasyonuna verdiği desteğin sonlandırıldığını duyurdu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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