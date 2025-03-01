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ABD’den Ukrayna’ya İlk Hamle: Yatırımlar Durduruldu

ABD’den Ukrayna’ya İlk Hamle: Yatırımlar Durduruldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.03.2025 - 09:39

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yaşanan gerginlik devam ediyor. ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Vance, Zelenskiy’i kameraların önünde aşağıladı. Beyaz Saray'ı terk eden Zelenskiy'e bir hamle daha geldi. ABD, Ukrayna'ya yapılan milyonlarca dolar değerindeki USAID yardımlarında kesintiye gitti.

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ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmelerinde ortalık karıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmelerinde ortalık karıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayne Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Beyaz Sarayda görüştü. Görüşmede ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'de bulundu.

Trump, Zelenskiy ile yaptığı ikili görüşmenin başında, "Milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynuyorsunuz. Üçüncü Dünya Savaşıyla kumar oynuyorsunuz. Üçüncü Dünya Savaşıyla kumar oynuyorsunuz ve yaptığınız şey ülkeye, bu ülkeye karşı çok saygısızca" dedi.

Trump, Zelenskiy ile yaptığı ikili görüşmenin başında, "Milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynuyorsunuz. Üçüncü Dünya Savaşıyla kumar oynuyorsunuz. Üçüncü Dünya Savaşıyla kumar oynuyorsunuz ve yaptığınız şey ülkeye, bu ülkeye karşı çok saygısızca" dedi.

Trump, 'Ülkeniz büyük bir sıkıntı içinde. Kazanamadığınızı biliyorum. Bunu kazanamayacaksınız' ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, 'Bu çatışma 'aptal Biden' ve 350 milyar dolarlık ABD desteği olmasaydı 'iki haftada biterdi'.Bize ne hissedeceğimizi söylemeyin, çünkü bunu dikte edecek konumda değilsiniz. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsiniz' dedi.

Trump, Zelenskiy'i minnettar davranmadığını iddia ederek azarladı.

Trump, Zelenskiy'i minnettar davranmadığını iddia ederek azarladı.

Trump, 'Sorun şu ki, sana sert bir adam olma yetkisi verdim ve ABD olmadan sert bir adam olacağını sanmıyorum ve halkın çok cesur, ancak ya bir anlaşma yapacaksın ya da biz dışarıda kalacağız ve eğer dışarıda kalırsak, sen savaşacaksın. Bunun hoş olacağını sanmıyorum, ama savaşacaksın, ama kartların yok, ama o anlaşmayı imzaladığımızda, çok daha iyi bir konumda olacaksın, ama hiç de minnettar davranmıyorsun. Ve bu hoş bir şey değil' dedi.

Zelensky, Trump ile yaşanan gerginlik sonrası Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrıldı. İki lider arasında yaşanan anlaşmazlık, ortak basın toplantısının iptal edilmesine neden oldu.

Zelensky, Trump ile yaşanan gerginlik sonrası Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrıldı. İki lider arasında yaşanan anlaşmazlık, ortak basın toplantısının iptal edilmesine neden oldu.

Konuya ilişkin Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Amerika Birleşik Devletleri'ne saygısızlık etti. Barışa hazır olduğunda geri dönebilir' denildi.

Bu gelişme sonrası ABD'den bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) kaynakları, Beyaz Saray'ın Ukrayna enerji şebekesinin restorasyonuna verdiği desteğin sonlandırıldığını duyurdu.

Bu gelişme sonrası ABD'den bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) kaynakları, Beyaz Saray'ın Ukrayna enerji şebekesinin restorasyonuna verdiği desteğin sonlandırıldığını duyurdu.

New York merkezli NBC kanalının, iki USAID yetkilisine dayandırdığı habere göre, ABD, Rus ordusunun saldırılarından etkilenen Ukrayna enerji şebekesinin yeniden yapılandırılması için ayırdığı 100 milyonlarca dolarlık yatırımı durdurdu.

İsmi açıklanmayan bir yetkili, USAID'in Ukrayna'dan çekilmesinin, kışın ortasında Rus füzelerinin saldırılarına maruz kalan ülkenin enerji şebekesini savunmasız bırakacağı konusunda uyarıda bulundu.Trump yönetiminin USAID hakkında aldığı son kararlardan önce Ukrayna'da, 64 ABD'li federal çalışan ve müteahhit, bu kurum için görev yapıyordu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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